Clausuran por irregularidades área de Verificentro en Azcapotzalco

El área de impresión del Centro de Verificación de Emisiones Vehiculares AZ-20, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, fue clausurada por presuntas irregularidades, informó este domingo la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema).

La medida de seguridad se aplicó tras detectar que una misma impresora era utilizada para distintos tipos de certificados de verificación y para consultas administrativas.

Durante la visita de inspección, personal de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental (DGIVA) documentó impresiones de resultados que no correspondían al tipo de certificado utilizado.

“La acción busca garantizar que los resultados de las pruebas de emisiones sean emitidos en el certificado que corresponda y fortalecer la correcta operación del Programa de Verificación Vehicular”, indicó la dependencia en un comunicado.

La Sedema realizó el 14 de agosto una visita domiciliaria ordinaria al verificentro donde detectó las irregularidades en el proceso de impresión de los resultados de las pruebas de verificación.

Como resultado de la inspección, realizada el 14 de agosto de 2026, la Sedema determinó la clausura temporal del área denominada “IMPRESIÓN DE RESULTADOS”, como medida de seguridad para evitar la emisión y eventual entrega de certificados de verificación que pudieran no corresponder con los procedimientos o resultados obtenidos”, acotó.

La irregularidad había sido advertida previamente por personal de vigilancia de la DGIVA, al identificar que el Centro de Verificación AZ-20 no contaba con una impresora destinada exclusivamente a los certificados tipo 1 y utilizaba para éstos la misma impresora destinada a certificados tipo exento.

Durante la visita, personal de la DGIVA constató que esta condición persistía y documentó diversos casos en los que la información impresa no correspondía con el tipo de certificado utilizado.

Entre ellos, se identificaron resultados de pruebas de emisiones sobre certificados destinados a pruebas de opacidad, resultados de pruebas realizadas a vehículos diésel impresos en certificados tipo exento, consultas administrativas impresas sobre certificados de verificación e información correspondiente a certificados tipo exento impresa en certificados de otro tipo”, agregó.

Por ello, la Sedema aplicó la medida de seguridad consistente en la clausura temporal del área de impresión, la cual permanecerá en tanto se realiza el procedimiento administrativo correspondiente.

La Sedema advirtió que continuará con las acciones de inspección y vigilancia para garantizar que los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares operen de conformidad con las disposiciones ambientales aplicables.