Extinguen incendio en plaza comercial de Santa Fe

Equipos de emergencia laboraron para extinguir un incendio que se registró la tarde de este sábado en el restaurante Silvestre, en el Centro Comercial Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó en el extractor de aire de la cocina del restaurante, ubicado en la ampliación gourmet del complejo, en el área conocida como “Vía Santa Fe”, que concentra restaurantes y tiendas de lujo.

La columna de humo pudo observarse desde varios kilómetros a la redonda.

Al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes desplegaron labores para contener las llamas. El restaurante fue desalojado, para evitar poner en riesgo a los comensales.

El director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó a través de sus redes sociales que la emergencia fue atendida de inmediato y que el incendio quedó controlado en menos de una hora.

“Estamos atendiendo un incendio originado en el extractor de aire de la cocina del restaurante Silvestre, al interior del Centro Santa Fe. Al momento, informo que hemos apagado el fuego en su totalidad”, publicó en su cuenta de X.

Tras sofocar el fuego, los trabajos se enfocaron en el control del humo y en la inspección del inmueble para descartar riesgos adicionales o posibles daños estructurales.

*DRR*