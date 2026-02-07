Detienen a narcomenudistas con réplica de arma en Azcapotzalco

Monitoristas del Centro de Control y Comando (C2) Poniente observaron a dos sujetos que se dedicaban a la veta de drogas, por lo que avisaron a agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que estaban en campo, para que se acercaron al sitio y verificaran si cometían algún delito.

Los policías capitalino llegaron hasta el cruce de la avenida Centenario y la calle Cerrada Industria, en la colonia Nextengo, de la alcaldía Azcapotzalco, sitio indicado por los monitoristas del C2.

“Al arribar, observaron a dos hombres que cumplían con las características indicadas por los operadores del C2 Poniente quienes, al notar la presencia policial intentaron ingresar a un domicilio, momento en el que observaron que uno de ellos portaba lo que parecía ser una pistola”, informó la SSC.

Detención y presentación

Ante la presencia de la aparente arma, los elementos de la SSC realizaron una revisión precautoria, la cual permitió el aseguramiento de una réplica de arma de fuego corta, un cargador, 121 dosis posible cocaína, 29 bolsitas con aparente mariguana, 20 pipetas de vidrio, dos teléfonos celulares, una mochila y dinero en efectivo.

Foto: SSC

“Por lo anterior, detuvieron a los hombres de 58 y 21 años de edad, les informaron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, los presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica”.

Intento de robo a supermercado

Mientras que en la alcaldía Álvaro Obregón, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la SSC detuvieron a un sujeto que intentó robar mercancía de una tienda de autoservicio, entre ellas filetes, carne molida y pescado.

Cuando los policías realizaban labores de seguridad, fueron alertados por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, por el robo a un establecimiento ubicado en la avenida Prolongación 5 de Mayo, de la colonia Colinas de Tarango, el personal de seguridad les indicó quién era la persona acusada del robo.

Foto: SSC

“En atención a la denuncia, los uniformados le realizaron una revisión de seguridad, en apego a los protocolos de actuación, tras la cual, le aseguraron 15 productos, entre los que se encontraban perecederos, de los que no comprobó la compra”.

El detenido, de 32 años de edad, junto con la mercancía fue llevado ante el agente del Ministerio Público; de acuerdo con los registros policiacos, cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario en 2014 por daño a la propiedad dolosa.

*DRR*