Brugada envía condolencias a coordinadora de la Ceda por muerte de su madre

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, lamentó el fallecimiento de Josefina Skidmore Jiménez, madre de la coordinadora general de la Central de Abasto (Ceda), Mónica Pacheco Skidmore.

“Acompaño con respeto y cariño a Mónica y a su familia ante la partida de su mamá, Josefina Skidmore Jiménez. En los momentos difíciles, la cercanía, la memoria y el afecto compartido sostienen. Mi solidaridad y abrazo sincero para ti querida Mónica. Descanse en paz”, expresó Brugada Molina.

En un mensaje publicado en sus redes sociales la mandataria capitalina emitió sus condolencias a la funcionaria, también manifestó su solidaridad para familiares y amigos.

“Hago votos para que el recuerdo de Josefina, su amor y su legado, les brinden fortaleza y consuelo para transitar por esta pérdida”, se lee en la publicación de redes sociales.

Hasta el momento, se desconocen las causas del deceso.

Gobierno capitalino externa condolencias

A las condolencias se sumaron diversos funcionarios y dependencias del gobierno de la Ciudad de México, quienes enviaron su apoyo a Mónica Pacheco Skidmore, también lo hizo el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Irving Espinosa.

La Secretaría de la Contraloría manifestó: “Desde la Secretaría de la Contraloría General expresamos nuestras más sinceras condolencias a Mónica Pacheco Skidmore, Coordinadora General de la Central de Abastos, por el sensible fallecimiento de su señora madre, Josefina Skidmore Jimenez. Enviamos nuestro cariño y solidaridad”.

Mientras que la Coordinación de la Ceda publicó lo siguiente: “La partida de una madre deja un vacío inmenso, pero también una luz eterna hecha de amor, recuerdos y enseñanzas que permanecen para siempre. Acompañamos con profundo respeto y cariño a nuestra Coordinadora General, Mónica Pacheco Skidmore y a toda su familia, ante el sensible fallecimiento de su madre Josefina Skidmore Jimenez. Que el amor sembrado en vida florezca hoy en fortaleza, consuelo y paz. Su recuerdo vivirá siempre en los corazones de quienes la amaron”.

Lo mismo hizo el mercado de La Nueva Viga: “Con profundo pesar, expresamos nuestras condolencias por el fallecimiento de Josefina Skidmore Jiménez. Nos unimos respetuosamente a la pena que embarga a su familia y seres queridos, en particular a Mónica Pacheco Skidmore, Coordinadora General de la Central de Abasto, deseándoles fortaleza ante esta irreparable pérdida”.

¿Quién es Mónica Pacheco Skidmore?

De acuerdo con su perfil curricular publicado en la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Mónica Pacheco Skidmore es licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

Con estudios en desarrollo sustentable, historia de México, gestión ambiental y no discriminación impartidos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Iberoamericana y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Profesionalmente ha diseñado e implementado políticas públicas en el sector ambiental, social y territorial en la Ciudad de México, con cargos directivos en el Bosque de Chapultepec y en las alcaldías Iztapalapa y Azcapotzalco.

“Su trayectoria combina la gestión pública con la consultoría socioambiental, destacando en proyectos de regeneración de espacios públicos, estudios de impacto ambiental, procesos participativos y estrategias de educación ambiental”, destaca la Sedeco.

