Fuga en tubería de drenaje origina socavón en Miguel Hidalgo

Un tráiler cayó en un socavón que se formó en calles de la colonia Granada, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La oquedad se originó por el daño en una tubería de drenaje y alcanzó una dimensión aproximada de cuatro metros de largo, cuatro de ancho y cinco de profundidad, informó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

El tráiler fue retirado del socavón con ayuda de una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Foto: Especial

El socavón se formó en el cruce de las calles Laguna de Términos y Lago Como.

“Personal técnico de la dependencia efectúa trabajos de reconocimiento con un equipo de video inspección para identificar el daño que presenta la tubería de drenaje que originó la formación de la oquedad”, informó la Segiagua.

El tráiler fue retirado del socavón con ayuda de una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La Segiagua y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mantuvieron la zona acordonada y señalizada para realizar los trabajos de reparación.

