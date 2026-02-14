Congreso CDMX respalda a diputada Tania Larios tras sufrir acoso sexual

Las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México cerraron filas y respaldaron a la legisladora priista Tania Larios, quien denunció haber sido víctima de acoso sexual en la sede alterna del recinto legislativo de Donceles.

En un pronunciamiento conjunto, integrantes de diversos grupos parlamentarios expresaron su “apoyo absoluto y solidaridad incondicional” hacia la diputada, a quien reconocieron por alzar la voz y formalizar la denuncia ante las autoridades correspondientes.

“Cualquier tipo de acoso hacia las mujeres debe ser castigado conforme a la ley”, señalaron legisladores, quienes subrayaron que la denuncia no slo busca justicia personal, sino que también visibiliza una realidad cotidiana que enfrentan miles de mujeres en el espacio público.

Así fue la denuncia

Este sábado, la propia legisladora del PRI dio a conocer los hechos a través de sus redes sociales.

“Este viernes, afuera de las oficinas del Congreso de la Ciudad de México, fui víctima de acoso sexual. Presenté una denuncia inmediatamente y el agresor fue detenido y remitido a la Fiscalía”, publicó en X.

Señaló que el acoso tiene que denunciarse y visibilizarse; “tenemos que garantizar que las calles sean seguras para cada una de nosotras”, puntualizó.

Identifican al presunto agresor

De acuerdo con información difundida, el presunto agresor fue identificado como Erick Pedraza Velázquez, quien fue detenido por agentes de la SSC .

El hombre habría sido trasladado a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, donde se inició la carpeta correspondiente, para definir su situación jurídica.

Larios reconoció la actuación de la Policía y de la Fiscalía capitalinas, sostuvo que este tipo de conductas no deben normalizarse.

El mismo sentido se pronunciaron diputadas y diputados locales, quienes reconocieron la pronta intervención de las autoridades capitalinas, al considerar que envía un mensaje claro de que el acoso sexual no debe quedar impune.

“La actuación de las instituciones demuestra que el acoso sexual no goza de impunidad en la capital y que las víctimas pueden contar con respaldo”.

*DRR*