Cutzamala incrementaría envío de agua a CDMX durante Mundial

El Sistema Cutzamala se encuentra a 64.03 por ciento de llenado, es decir, cuenta con 501.01 millones de metros cúbicos de agua, en lo que aún es su mejor almacenamiento de los últimos siete años, para estas fechas.

Entre mayo y lo que va de junio, el Sistema Cutzamala perdió 29.72 millones de metros cúbicos de agua por extracciones para el consumo humano y riego agrícola.

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De acuerdo con datos del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), actualmente la presa Valle de Bravo cuenta con 77 por ciento de llenado, la presa Villa Victoria, 62.6 por ciento y la presa El Bosque, 52.5 por ciento.

El bombeo a la Ciudad de México, como se anunció en su momento, sigue con disminución gradual de 16 mil 500 litros por segundo a 15 mil litros por segundo, con el fin de conservar las reservas y garantizar el abasto a cinco millones de habitantes de 13 alcaldías de la Ciudad de México y 15 municipios del Estado de México.

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Hay que recordar que la directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), Citlalli Peraza, adelantó que existe capacidad operativa para aumentar nuevamente el suministro en caso de que crezca la demanda de agua con motivo del Mundial de Futbol.