¡Golpazo a 'dealers' en CDMX! Decomisan media tonelada de mariguana en GAM

Con decomiso le dan un golpazo a ‘dealers’ de la Ciudad de México, se trata de un fuerte operativo de autoridades federales y locales que terminó con el aseguramiento de alrededor de media tonelada de mariguana que presuntamente era almacenada en un inmueble de la colonia Siete de Noviembre, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Datos en redes sociales de @c4jimenez indican que la mota era de un reo del Reclusorio Oriente llamado Julio Geovany N y que decía ser del CJNG, añadió que este sujeto coordinaba su traslado desde Michoacán para venderla en la CDMX.

La acción se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Norte 60, luego de varios días de trabajos de inteligencia e investigación relacionados con un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo que opera en esa zona de la ciudad. De acuerdo con las indagatorias, en ese predio se utilizaba el lugar para guardar grandes cantidades de droga.

Tras reunir los elementos necesarios, un juez autorizó el cateo y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y con apoyo de elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, ingresaron al inmueble.

Durante la revisión localizaron varias bolsas negras y grises que contenían hierba verde y seca con características propias de la marihuana. En total fueron asegurados aproximadamente 500 kilogramos del enervante.

Al concluir la diligencia, la vivienda quedó asegurada y bajo resguardo de las autoridades, mientras que toda la droga fue puesta a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar el origen del cargamento y la posible responsabilidad de los involucrados.

Las autoridades señalaron que este aseguramiento forma parte de las acciones para debilitar a grupos dedicados al narcomenudeo y evitar que grandes cantidades de droga lleguen a las calles de la Ciudad de México.