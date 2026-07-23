Cae integrante de banda dedicada al robo de relojes de alta gama en poniente de CDMX

Un presunto integrante de una banda delictiva dedicada al robo de relojes de alta gama que opera en la zona poniente de la capital fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, durante un operativo realizado en la alcaldía Tláhuac.

De acuerdo con las investigaciones de la SSC, el detenido forma parte de un grupo criminal dedicado tanto al narcomenudeo como al robo de relojes de alta gama en la zona poniente de la CDMX.

De acuerdo con la dependencia, el sujeto, de 38 años de edad, está relacionado con un asalto cometido en marzo pasado en el lobby de un hotel ubicado sobre Avenida Presidente Masaryk, en la colonia Polanco Tercera Sección, donde un transeúnte fue despojado de un reloj de lujo y una mochila con diversos objetos personales.

La captura ocurrió cuando policías realizaban recorridos de vigilancia en el cruce de las calles Nicolás Champions y Alcestis, en la colonia Miguel Hidalgo, alcaldía de Tláhuac, donde los uniformados detectaron a un hombre que, desde un vehículo negro, manipulaba varias bolsitas de plástico con características similares a las utilizadas para la distribución de narcóticos.

Tras practicarle una revisión preventiva, los elementos de la SSC le encontraron al presunto delincuente 208 envoltorios con marihuana, además de un teléfono celular, por lo que, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público junto con la droga asegurada y el automóvil en el que viajaba.