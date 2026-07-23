Procesan a 3 ligados a secuestro exprés con taxis 'pirata' en la Cuauhtémoc, CDMX

Tres integrantes de una banda delictiva dedicada al secuestro exprés, a través de taxis “pirata”, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México fueron vinculados a proceso.

Se trata de Fausto “N”, Jaime “N” y José “N” quienes están acusados de participar en una serie de secuestros exprés cometidos entre junio de 2024 y marzo de 2026.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía capitalina, los imputados formarían parte de un grupo integrado por al menos cinco personas que operaba principalmente en las colonias Juárez, Centro y Tabacalera, donde presuntamente captaban a sus víctimas mediante vehículos con apariencia de taxi.

Así era su modus operandi

Las indagatorias abarcan ocho carpetas de investigación con un mismo patrón de operación.

Según la FGJCDMX las víctimas abordaban los supuestos taxis y, durante el trayecto, recibían bebidas presuntamente adulteradas con benzodiazepinas, -un tipo de medicamento psicotrópico controlado- lo que les provocaba la pérdida del conocimiento.

Riesgo con posibles efectos reversibles. Pexels.

Cuando recuperaban la conciencia, ya habían sido despojadas de dinero, teléfonos celulares, joyas y otros objetos de valor.

Además, bajo amenazas, eran obligadas a proporcionar las claves de acceso a sus aplicaciones bancarias para realizar transferencias y retiros de sus cuentas.

Uno de los expedientes corresponde al 15 de junio de 2024. Ese día, un hombre tomó un taxi en la colonia Juárez y, tras aceptar una botella de agua ofrecida por el conductor, perdió el conocimiento.

De acuerdo con la denuncia, despertó dentro de otro vehículo, donde el chofer y dos hombres más lo amenazaron con un arma punzocortante para despojarlo de sus pertenencias y obligarlo a revelar las contraseñas de sus tarjetas bancarias y de su teléfono celular.

Para integrar la investigación, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía realizaron el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, seguimientos con apoyo del C5, reconocimientos fotográficos y diversos peritajes, diligencias que permitieron establecer similitudes entre los casos e identificar a los probables responsables.

Con esos elementos, el Ministerio Público obtuvo órdenes de aprehensión, mismas que fueron ejecutadas el pasado 16 de julio.

Fausto “N” y José “N” fueron capturados en Tlalnepantla, Estado de México, con apoyo de la Fiscalía mexiquense, mientras que Jaime “N” fue detenido en la colonia Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Durante las audiencias, el juez consideró suficientes los datos de prueba presentados por la representación social y resolvió vincular a proceso a los tres imputados por el delito de asociación delictuosa.

Como medida cautelar les impuso prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía capitalina informó que las investigaciones continúan para determinar la participación de los detenidos en cada uno de los secuestros exprés documentados, así como para localizar y detener al resto de los presuntos integrantes de la célula delictiva.