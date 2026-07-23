Cae sujeto por robo de espejos retrovisores en la colonia Guerrero, CDMX

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este jueves, acusado de robar espejos retrovisores de un vehículo estacionado en calles de la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron alrededor de la 01:50 horas sobre la calle Soto, esquina con Moctezuma.

Un elemento de la Policía Auxiliar, Sector 64 Orión, quien realizaba recorridos de vigilancia a bordo de la unidad MX-226-Z1, fue requerido por una mujer, de 35 años y vecina de la zona, quien señaló a un sujeto que momentos antes había sido sorprendido robando el espejo lateral derecho de un automóvil Suzuki, color rojo, con placas V31BMG.

Detenido Especial

A solicitud de la denunciante, el uniformado aseguró al hombre, quien se identificó como Miguel "N", de 36 años. Durante una revisión precautoria, los oficiales localizaron dentro de una mochila color verde que portaba el detenido un espejo retrovisor lateral derecho y otro espejo retrovisor de color gris.

Auto Especial

Tras hacerle saber el motivo de su detención y darle lectura a la cartilla de derechos del detenido, el sujeto fue trasladado a bordo de la unidad MX-226-Z1 a la Agencia del Ministerio Público CUH-2, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para definir su situación jurídica.