Reportan saldo blanco en CDMX tras sismo de 5.2 

Un sismo de magnitud 5.2 se percibió en varios puntos de la Ciudad de México, por lo que en varios lugares fueron evacuados diversos inmuebles, también se registró la movilización de algunos servicios de emergencia para atender a personas con crisis nerviosas.

De forma preliminar, el Sismológico Nacional informó que el movimiento había tenido magnitud de 5.6, pero minuto más tarde se ajustó la cifra a 5.2.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se puso en contacto con todas las unidades estatales y municipales para atender cualquier eventualidad que se pueda generar.

A partir de este evento, mantenemos comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para realizar una evaluación preliminar de la zona”.

Mientras que la secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, dijo que se puso en contacto con todas las alcaldías en caso de alguna emergencia, pero hasta el momento no se reportan daños en la capital.

Hemos establecido comunicación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías; al momento, no se reportan incidentes por este sismo. La percepción en la Ciudad fue muy ligera. La Alerta Sísmica NO se activó este día porque el epicentro se localizó a más de 300 km de la Ciudad de México, y no se superó la magnitud 6.0”, informó en redes sociales.

Sin daños en el Metro

En el caso del Metro, el director Adrián Rubalcava informó que, luego de hacer revisiones a trenes e instalaciones, no se detectaron daños y el servicio se restableció de forma paulatina en toda la red, solo continuarán los protocolos correspondientes ante la presencia de lluvia en varios puntos de la capital.

Luego de activar el protocolo de actuación por el sismo registrado en la Ciudad de México y realizar las revisiones de seguridad correspondientes, la operación del @MetroCDMX se normaliza de manera paulatina, sin registrarse incidentes. Talleres, edificios administrativos e instalaciones de la red reportan condiciones sin novedad. Asimismo, las líneas operan con normalidad tras la aplicación de los protocolos de seguridad”.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que los helicópteros Cóndores sobrevolaron las cinco zonas de la Ciudad de México, para realizar acciones de vigilancia y poder informar en tiempo real cualquier emergencia.