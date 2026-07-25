Por 'éxito del Mundial' habrá bono extraordinario para casi 90 mil policías

“Por superar la prueba que significó el Mundial”, los cerca de 90 mil policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recibirán un bono extraordinario, además de que en las próximas semanas será publicada la convocatoria para el concurso de promoción 2026, con el propósito de impulsar el desarrollo profesional de los uniformados, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Al dar a conocer el bono, que, aseguró se entregará en la segunda quincena de septiembre, Brugada sostuvo que la capital superó “la prueba de seguridad más exigente” , -como fue el Mundial- que ha enfrentado en décadas y atribuyó ese resultado al trabajo de la corporación.

“Fueron semanas de trabajo ininterrumpido, meses y años de preparación para la Secretaría de Seguridad Ciudadana; largas jornadas, desvelos, disciplina, profesionalismo y sacrificio. Mientras millones disfrutaban la fiesta del futbol, la policía cumplía su deber de servir y proteger a la ciudad”, afirmó.

Durante la ceremonia de graduación de las generaciones 98 y 99 de la Universidad de la Policía Clara Brugada agregó que los resultados del operativo hablan por sí solos y confirmó que “instruyó entregar, a más tardar en la segunda quincena de septiembre, un estímulo económico”, para todo el personal operativo de la SSC.

“La Ciudad de México sabe reconocer a quienes la cuidan. Este estímulo es un acto de justicia para una policía que estuvo a la altura de un desafío histórico; de día y de noche, antes del amanecer y de madrugada, bajo el sol y bajo la lluvia. Gracias, compañeras y compañeros, por hacer posible que la imagen de una ciudad segura, alegre y hospitalaria diera la vuelta al mundo”, expresó.

Brugada también informó que solicitó publicar “lo antes posible” la convocatoria para el concurso de promoción 2026, a fin de que los elementos tengan la oportunidad de ascender dentro de la corporación.

Insistió en que la Ciudad de México cuenta con la mejor policía del país, al señalar que durante siete años se ha mantenido una reducción sostenida de los delitos de alto impacto y que el exitoso operativo implementado durante el Mundial confirmó la capacidad de la institución, al registrar el mes de junio, con el menor número de delictiva de los últimos 15 años.

Se gradúan 426 nuevos policías

En el mismo acto, Brugada felicitó a los 426 nuevos policías que concluyeron su formación en la Universidad de la Policía, de los cuales 399 egresaron con perfil de proximidad y 27 como policías penitenciarios.

En la actual administración, la Unipol ha formado a más de dos mil elementos, y “es uno de los pilares de la estrategia de seguridad, de la capital, afirmó la jefa de Gobierno

“Se suman con vocación y lealtad”: Pablo Vázquez

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló que de los cadetes que se graduaron 194 son mujeres y 232 hombres, quienes concluyeron tres meses de formación inicial.

“Son hombres y mujeres valientes que han elegido el servicio público como forma de vida y que hoy se suman a la Policía de la Ciudad de México para fortalecer los 72 sectores policiales, los agrupamientos metropolitanos y la seguridad del sistema penitenciario”, destacó.

Además, 40 servidores públicos concluyeron el curso de Mandos Habilitados, lo que les permitirá ejercer funciones de mando temporal dentro de la corporación.