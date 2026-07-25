Comerciantes le dan golpiza a 'la rata' en el Tianguis del Salado, en Iztapalapa
Una mujer fue señalada de robar mercancía, sobre todo ropa de ‘la paca’ por lo que le propinaron una severa golpiza.
Un grupo de comerciantes en su mayoría mujeres, hartas de los robos detuvieron a una presunta ladrona que aseguraron acaba de robar ropa de la “paca” y otros objetos en el Tianguis del Salado en la alcaldía Iztapalapa al oriente de la Ciudad de México.
En las imágenes se observa a la mujer que viste chaleco de color caqui y pantalón de mezclilla.
La escena no duró segundos, fueron varios minutos los que la retuvieron, la jalaron del pelo, la tiraron a piso y le propinaron una serie de golpes, además de lanzarle humillaciones y burlas.
Se supo que ni un solo policía capitalino llegó ni intervino en la golpiza. Tampoco se pudieron observar a elementos uniformados que resguarden a los comerciantes quienes se quejan de que constantemente son víctimas de robos y otros delitos.