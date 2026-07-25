Comerciantes le dan golpiza a 'la rata' en el Tianguis del Salado, en Iztapalapa

Un grupo de comerciantes en su mayoría mujeres, hartas de los robos detuvieron a una presunta ladrona que aseguraron acaba de robar ropa de la “paca” y otros objetos en el Tianguis del Salado en la alcaldía Iztapalapa al oriente de la Ciudad de México.

En las imágenes se observa a la mujer que viste chaleco de color caqui y pantalón de mezclilla.

Así la golpearon Especial

La escena no duró segundos, fueron varios minutos los que la retuvieron, la jalaron del pelo, la tiraron a piso y le propinaron una serie de golpes, además de lanzarle humillaciones y burlas.

Se supo que ni un solo policía capitalino llegó ni intervino en la golpiza. Tampoco se pudieron observar a elementos uniformados que resguarden a los comerciantes quienes se quejan de que constantemente son víctimas de robos y otros delitos.