Persecución inicia en 'Azcapo' y acaba en Naucalpan con un detenido

Una persecución que comenzó en calles de la alcaldía Azcapotzalco y concluyó en el municipio de Naucalpan, Estado de México, derivó en la detención de un hombre de 38 años de edad que transportaba diversas dosis de droga.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana el sujeto cuenta con cinco ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron luego de que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente reportaran detonaciones de arma de fuego en la Calzada San Isidro, a la altura de la Segunda Cerrada de San Isidro, en la colonia San Bartolo Cahualtongo, en Azcapotzalco.

Al llegar al sitio, los policías encontraron a varias personas involucradas en una riña.

Al percatarse de la presencia de los uniformados los participantes huyeron en distintas direcciones.

Entre ellos se encontraba un hombre que, presuntamente, ocultó entre su ropa envoltorios con características similares a los utilizados para la distribución de narcóticos y escapó a bordo de un automóvil rojo, circulando en sentido contrario sobre Calzada San Isidro.

Ante ello, los oficiales iniciaron una persecución que se prolongó hasta la Calzada Echegaray, a la altura de la calle Miguel Velázquez Mancilla, en la colonia Bosques de Echegaray, en Naucalpan de Juárez, donde finalmente interceptaron el vehículo y detuvieron a su conductor.

Durante una revisión, los policías aseguraron cinco bolsas con marihuana, siete dosis y una bolsa con cocaína, además de nueve envoltorios con una sustancia que podría ser crystal y dinero en efectivo.

El hombre, junto con la droga y el vehículo asegurado, quedó a disposición del agente del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.