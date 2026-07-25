Manifestaciones y eventos masivos HOY sábado en CDMX

Este sábado 25 de julio se llevarán a cabo al menos 12 manifestaciones y 17 eventos masivos y de esparcimiento en la Ciudad de México, para que no te afecten en tus trayectos te damos las alternativas viales para cada caso.

MANIFESTACIONES

Acción Comunitaria Pedregales

A las 11:30 horas, integrantes de Acción Comunitaria Pedregales se reunirán bajo el puente del Estadio Banorte, en la alcaldía Coyoacán, para llevar a cabo el evento denominado "Semillero Antimundialista". Durante la jornada se desarrollarán mesas de análisis, actividades culturales, instalación de un "Antimural" y una campaña de recolección de firmas en favor del derecho a la vivienda. El objetivo es debatir sobre los efectos que, aseguran, dejó la Copa Mundial de Futbol 2026 en temas como la privatización de espacios, el despojo y el impacto social en distintas comunidades. Se prevé la participación de organizaciones vecinales, colectivos sociales, defensores de derechos humanos y grupos ambientalistas.

Policías resguardan los diferentes accesos de la vialidad; los vecinos deben mostrar comprobantes de domicilio o INE para ingresar a sus domicilios en automóvil. Christian Mendoza/ Excélsior

Alternativas viales: Calzada de Tlalpan, Avenida del Imán, Periférico Sur y Canal de Miramontes.

Comité Ejecutivo de Democrats Abroad en la Ciudad de México

A las 11:00 horas, integrantes de esta organización se concentrarán en el Monumento a la Revolución, donde realizarán la denominada "Vigilia por las Familias Latinas", como parte de una jornada binacional de acción y rendición de cuentas. La actividad busca rendir homenaje a personas migrantes que han perdido la vida o sufrido actos de violencia durante operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Se prevé la asistencia de familiares, organizaciones defensoras de derechos humanos y miembros de la comunidad migrante.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes, Avenida Hidalgo y Circuito Interior.

Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac

También a las 11:00 horas, representantes de pueblos originarios e integrantes de comunidades indígenas acudirán a la Casa Comunitaria de San Pedro Cuajimalpa para participar en un foro informativo sobre la propuesta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Durante el encuentro analizarán el proceso de consulta nacional y los alcances que tendría esta iniciativa antes de ser presentada ante el Congreso de la Unión.

Alternativas viales: Carretera México-Toluca, Avenida Juárez, Avenida Veracruz y Vasco de Quiroga.

Plataforma 4:20

Al mediodía, integrantes de Plataforma 4:20 volverán a instalarse en el Monumento a la Madre, donde realizarán una jornada de difusión sobre los derechos de las personas consumidoras de cannabis. Además de recabar firmas, ofrecerán talleres sobre reducción de riesgos, orientación jurídica y charlas relacionadas con la legislación vigente y los derechos humanos.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes, Circuito Interior y Avenida Chapultepec.

Colectiva "Hijas de la Cannabis"

También a las 12:00 horas, la colectiva realizará en Plaza Tlaxcoaque el evento denominado "Rituales 4:20", mediante el cual exigirán espacios seguros para las mujeres consumidoras de cannabis y promoverán el respeto a la perspectiva de género dentro del movimiento cannábico. Debido a la concentración de participantes, no se descartan afectaciones en calles cercanas.

Lona instalada por la colectiva Hijas de la Cannabis en su nuevo punto de consumo frente a la Plaza Tlaxcoaque, Ciudad de México. La imagen muestra el ambiente urbano, con árboles, peatones y vehículos en la calle, reflejando la integración del campamento cannábico en el entorno.

Alternativas viales: Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga, Eje Central y Circunvalación.

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba

A las 13:30 horas, simpatizantes de este movimiento acudirán al Museo Panteón de San Fernando, en la colonia Guerrero, para participar en el conversatorio "Del Cuartel Moncada a nuestros días: Cuba y la vigencia de la rebeldía", como parte de la jornada denominada "100 acciones por Fidel". Durante el encuentro se abordarán temas históricos y políticos relacionados con la Revolución Cubana.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Avenida Hidalgo, Eje Central y Guerrero.

Semilla Guinda

También a las 13:30 horas, esta organización realizará en un PILARES de la alcaldía Gustavo A. Madero la "Asamblea Nacional por la Soberanía y la Construcción de la Representación Popular", donde buscarán fortalecer la participación ciudadana y discutir propuestas para la organización política y social del país.

Alternativas viales: Eduardo Molina, Congreso de la Unión, Eje 3 Oriente y Circuito Interior.

Brigada Sumud México

A las 14:00 horas, integrantes de la Brigada Sumud México se reunirán en el Museo Casa de León Trotsky, en Coyoacán, para coordinar futuras acciones de solidaridad con el pueblo palestino y fortalecer la organización de colectivos que respaldan esta causa. Se prevé la participación de distintas organizaciones sociales.

Alternativas viales: Río Churubusco, División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Universidad.

Colectivo "Hombres y Mujeres Rebeldes en Lucha por la Humanidad"

También a las 14:00 horas, este colectivo se reunirá en el Monumento al General Lázaro Cárdenas, en la colonia Doctores, para iniciar la denominada "Caravana Ambulante por la Equidad y Dignidad Rebelde". Los participantes se pronunciarán en favor de la paz mundial y en contra de la intervención de Estados Unidos en distintos países.

Alternativas viales: Eje Central, Doctor Río de la Loza, Cuauhtémoc y Viaducto.

Guitarras Libertarias

A las 15:00 horas, integrantes de este colectivo acudirán al espacio autogestivo "Okupa Che", en Ciudad Universitaria, donde realizarán actividades culturales y artísticas para exigir la liberación de presos políticos y denunciar la persecución contra activistas de la comunidad mazateca de Eloxochitlán, Oaxaca.

Alternativas viales: Insurgentes Sur, Eje 10 Sur, Avenida Universidad y Periférico.

Colectivo "Neon Protest" Ciudad de México

A las 15:30 horas, integrantes de esta organización se manifestarán en Parque Lincoln, en Polanco, para exigir el respeto a los derechos de los animales y promover la abolición de cualquier forma de explotación animal, ya sea para alimentación, entretenimiento, investigación o industria textil.

Alternativas viales: Ejército Nacional, Presidente Masaryk, Mariano Escobedo y Periférico.

Movimiento de Regeneración Sindical

Durante todo el día, integrantes del Movimiento de Regeneración Sindical instalarán mesas de recolección de firmas frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en la alcaldía Benito Juárez. La actividad forma parte de la Caravana "Por el Derecho y la Justicia del Trabajador", mediante la cual buscan reunir apoyo para solicitar cambios en la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Alternativas viales: Avenida Universidad, División del Norte, Río Churubusco y Eje 8 Sur.

EVENTOS MASIVOS

Disney On Ice: funciones a las 12:00, 16:00 y 19:30 horas en el Auditorio Nacional.

El Rey León: funciones a las 16:30 y 20:30 horas en el Teatro Telcel.

Alex Lora – El Tri "Adicto al Rocanrol": concierto a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes.

Marca Registrada: concierto a las 21:00 horas en el Centro de Convenciones Tlatelolco.

Filmación del documental "Zócalo, el corazón de México": continúan las grabaciones desde las 05:00 horas en el Centro Histórico.

Vacaciones de Verano 2026: actividades recreativas durante todo el día en las 16 alcaldías.

CDMX atenta a efectos de vacaciones

México Aquí, "El lugar donde todo México converge": exposición permanente desde las 10:00 horas en el Monumento a la Madre.

Expo Tu Casa Total: exposición inmobiliaria en el WTC.

Copa Notiauto: evento automovilístico privado desde las 8:00 horas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

México Racing Cup "Gran Premio LTH – Fecha 8": competencias desde las 11:00 horas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Lucha Libre Profesional: función a las 19:30 horas en la Arena Coliseo.

Diablos Rojos vs Águila de Veracruz: juego de la Liga Mexicana de Beisbol a las 16:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Fiesta Patronal de Luces y Música de Santiago Zapotitlán: actividades durante todo el día en Tláhuac.

Fiesta Patronal en honor a Santa María Magdalena: continúan las celebraciones en Magdalena Petlacalco, Tlalpan.

Fiesta Patronal de Santiago Apóstol: actividades religiosas y populares en Santiago Acahualtepec, Iztapalapa.

51a Peregrinación Ciclista: recorrido nocturno desde Tepexpan hacia la Basílica de Guadalupe a partir de las 22:00 horas.

Festividades del Señor de la Misericordia: continúan las celebraciones religiosas en Santa Úrsula Coapa, Coyoacán.