Piden seguir ejemplo del PET en economía circular

Activistas y empresarios consideraron que para fomentar la economía circular en la Ciudad de México y el resto del país se debe replicar el modelo exitoso del tere-ftalato de polietileno (PET) en otros plásticos, textiles y más materiales industriales.

Coincidieron en que actualmente México ha logrado reciclar hasta el 70 por ciento del PET que se usa en la elaboración de envases para bebidas y con la resina plástica recuperada fabricar nuevas botellas, algo que no ocurre en otros países de América.

PET Especial

Carlos Mendieta, director de Asuntos Públicos de la empresa recicladora Pet Star, indicó que a diferencia de los plásticos en general en donde apenas se recicla el 14 por ciento, el caso del PET está a otro nivel pues se recupera entre el 50 y 70 por ciento.

“En México se mueve entre un 50 y 70 por ciento en el acopio del envase de PET. Cifras muy por arriba de cualquier país en el continente americano. Y esto es algo que se ha ido construyendo en el tiempo. Aquí lo fundamental es que es una tendencia. Entonces, puedes seguir apoyándote de la infraestructura que tiene México para apostar a recuperar más. Y en nuestro caso, también sabemos que el 2025 nosotros fuimos capaces de recuperar el equivalente a cerca del 70 por ciento de lo que nuestros accionistas pusieron en el mercado”, dijo.

Mendieta indicó que fabricar botellas con material cien por ciento reciclado se ha logrado a pesar de que las resinas plásticas recuperadas son más caras que las vírgenes.

PET Especial

“Esto es algo que también me gusta mucho resaltar, porque hoy en el mundo y en México, la resina reciclada es bastante más cara que la resina virgen. Entonces, por lógica de costos no se sostendría únicamente. Acá hay un compromiso fehaciente todos los días por estar pagando por una resina reciclada que genera este valor social, ambiental, económico en México y que es una inversión importante, mayor que optar por una resina virgen”, expresó.

Agregó que el proceso de reciclaje del PET es que las resina recuperada en México ha logrado la primera certificación de economía circular.

Agustín Menéndez, director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Bepensa, empresa embotelladora de productos Coca Cola, consideró que de parte de los gobiernos deben existir incentivos fiscales para impulsar un mayor uso de las resinas plásticas recuperadas.

“La realidad es que desde hace muchos años se ha ido impulsando una serie de acuerdos, acuerdos globales que deben de traer como consecuencia que exista un mejor incentivo para que las industrias incorporen este tipo de cosas.

“Entonces, hoy es un reto para nosotros. Hoy tenemos prácticamente un 30 por ciento de incorporación de resina reciclada como compañía global Coca-Cola tenemos metas al 2035 de incorporar entre un 40 y un 45 por ciento promedio de resina reciclada a total portafolio como compañía global”, expresó.

Carla Gamboa, directora de Comunicación de Ecoce, consideró que el caso de éxito del PET se debe, en buena medida, a la visión de todos los integrantes de la industria de bebidas.

“Creo que justamente fue la visión de una industria que en algún momento le apostó, que no solo ha invertido 280 millones de dólares en innovación de tecnología a nivel procesamiento, sino también a nivel ecodiseño. Porque no hay un proceso de reciclaje, si uno no empieza por el diseño, y desde ahí justamente empieza toda la cadena.

“Entonces, la respuesta es efectivamente, hoy tenemos un material que es cien por ciento circular. Que efectivamente por eso en la campaña de botella a botella es tan poderosa, porque efectivamente va de botella a botella, cosa que no vemos con otros materiales y aquí lo interesante es ver cómo otras industrias y otros materiales pueden de alguna forma seguir este plan de acción para obviamente llegar a esa circularidad que todos estamos buscando”, dijo.