Hallan enterrado a presunto 'dealer' en 'narco fonda' de CDMX
Al parecer, el hombre hallado sin vida trabajaba con la familia que vendía droga; sin embargo, tras presuntamente abusar de una de las jóvenes de esa casa, fue asesinado.
Un hombre identificado como Eumir fue localizado sin vida y sepultado clandestinamente en una fonda al norte de la Ciudad de México, en un caso que ya es investigado por autoridades capitalinas y que apunta a un posible conflicto relacionado con actividades ilícitas.
De acuerdo con versiones preliminares, la víctima presuntamente colaboraba con integrantes de una familia identificada como los García López en la venta de drogas en la zona de la alcaldía Gustavo A Madero. Sin embargo, habría surgido un conflicto luego de que fuera señalado por la presunta agresión sexual contra una de las hijas de dicha familia.
Lo enterraron en la casa
Las primeras indagatorias refieren que, tras el señalamiento, Eumir habría sido asesinado y posteriormente enterrado dentro del establecimiento de comida, donde permaneció oculto hasta su localización.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado oficialmente el móvil del crimen. La Fiscalía ya realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.