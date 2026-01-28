Sin venta de animales, formalizan apoyos a locatarios del Mercado Sonora en CDMX

A casi un mes de que entró en vigor la prohibición para la venta de animales en el Mercado de Sonora, el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial los lineamientos que permitirán otorgar financiamiento a los 84 locatarios que se dedicaban a esta actividad desde hace más de 40 años.

La publicación, difundida este 28 de enero, da sustento jurídico a los apoyos que el Gobierno capitalino anunció de manera pública a inicios de año, como parte de la estrategia para que los comerciantes afectados puedan reconvertir sus negocios y transitar hacia otras actividades económicas dentro o fuera del mercado, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.

Prohibición de venta de animales en Mercado de Sonora. Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais

Durante una visita al Mercado de Sonora, en la primera semana de enero, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que su administración entregaría apoyos económicos para evitar que la medida derivara en la pérdida de ingresos para las familias que dependían de esta actividad, con la entrada en vigor de la política “Mercado Sonora, sin venta de seres sintientes”, el pasado 1 de enero.

Este diario documentó que la venta continúa en redes sociales y en la propia calle. Para terminar con esta práctica la jefa de Gobierno insistió en que se apoyará a los comerciantes con la entrega de créditos, para que cuenten con alternativas para subsistir.

Financiamientos a locatarios del Mercado de Sonora

Con la publicación de los lineamientos, este miércoles el FONDESO establece el marco operativo para esos financiamientos especiales. De acuerdo con el aviso, los créditos contemplan montos de entre 10 mil y 30 mil pesos con tasa de interés del cero por ciento, y de 30 mil pesos hasta 100 mil pesos con una tasa anual del 3 por ciento.

Además, se prevé la posibilidad de apoyos no reembolsables y esquemas de acompañamiento técnico para los beneficiarios.

Prohibición de venta de animales en Mercado de Sonora. Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais

Las reglas publicadas también detallan los requisitos para acceder a los recursos, entre ellos la presentación de constancia de situación fiscal vigente, la firma de un pagaré como garantía y el cumplimiento de criterios de selección que definirá el propio FONDESO.

Los apoyos serán entregados de manera individual y los locatarios estarán acompañados por promotores de desarrollo productivo, quienes brindarán asesoría y seguimiento a los nuevos proyectos.

Con estos lineamientos, el Gobierno capitalino busca cerrar el vacío que quedó tras el retiro inmediato de los animales del mercado y ofrecer una salida económica a los comerciantes afectados, precisó el organismo a cargo de Daniela Cordero.

*mvg*