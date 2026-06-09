Sentencian a más de 100 años a atacante en fiesta patronal de Topilejo

Un Juez de Control impuso condenas de hasta más de cien años de prisión a tres hombres responsables del ataque armado ocurrido durante una fiesta patronal en el pueblo de San Miguel Topilejo, Tlalpan en la Ciudad de México.

El ataque ocurrió durante la celebración patronal de ese pueblo originario de Tlalpan, en mayo de 2023, y dejó un saldo de dos mujeres fallecidas y seis personas heridas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que, el autor material, Gabriel “N” fue sentenciado a 107 años y seis meses de prisión por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, al acreditarse que fue quien disparó contra las personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 15 de mayo de 2023, cuando durante una riña Luis “N” y Alan “N” instigaron a Gabriel “N”, quien portaba un arma de fuego, para que realizara los disparos.

Tras la agresión, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a los tres implicados, aseguraron el arma utilizada y encontraron diversas dosis de droga en posesión de Luis “N” y Alan “N”, quienes habrían ordenado a Gabriel N, disparar contra las personas que se encontraban en el lugar.

La Fiscalía sustentó la acusación con entrevistas a testigos y familiares de las víctimas, así como con dictámenes periciales en materia de criminalística, balística, medicina forense y necropsia.

Por estos hechos, los otros dos implicados, -Luis “N” y Alan “N”-, recibieron sentencias de 80 años y siete meses de prisión por homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y narcomenudeo.

Además de las penas de prisión, la autoridad judicial ordenó el pago de la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas, informó este martes la FGJCDMX.