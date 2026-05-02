Rescatan a tres personas extraviadas en el Ajusco, CDMX

Policías y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México rescataron a dos hombres y una mujer que se extraviaron en el Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, específicamente en la zona del Pico del Águila.

En el Ajusco Especial

El reporte fue emitido por monitoristas del C2 Sur, por lo que los oficiales acudieron al sitio y activaron protocolos de búsqueda y rescate en un área de difícil acceso. Durante el operativo, lograron establecer contacto telefónico con uno de los extraviados, a quien se le indicó permanecer en el lugar para facilitar su localización.

No estaban heridos

Tras aproximadamente una hora de labores con cuadrillas y equipos de búsqueda, las tres personas fueron ubicadas. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas los valoraron para descartar lesiones y confirmaron que se encontraban clínicamente sanos, por lo que se retiraron por sus propios medios.

Antes de retirarse, los rescatados agradecieron la oportuna intervención de los oficiales. La SSC reiteró su compromiso de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y recordó que están disponibles el número de emergencias 911, la aplicación “Mi Policía” y el número 55 5208 9898.

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