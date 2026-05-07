Semovi habilita módulos para realizar trámites vehiculares en sábado

Con el objetivo de facilitar la realización de trámites vehiculares a personas que no pueden acudir entre semana, la Secretaría de Movilidad (Semovi) habilitó 13 módulos, entre fijos y móviles, que operarán los sábados con horario especial.

La dependencia capitalina informó que cuatro módulos fijos y nueve móviles brindarán servicios de expedición y renovación de licencias, emplacamiento, reposición de tarjetas de circulación y permisos para conducir, en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

Esta medida “busca agilizar la atención a usuarios y ampliar las opciones para realizar trámites relacionados con control vehicular”, precisó la dependencia en una tarjeta informativa.

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Realización de trámites específicos

Entre los espacios habilitados destaca el Macromódulo fijo ubicado en Avenida Andrés Molina Enríquez, colonia San Andrés Tetepilco, alcaldía Iztapalapa, donde se podrán realizar trámites de expedición y reposición de licencias.

Otro de los puntos será el módulo fijo de Agencias y Licencias, localizado en Avenida Insurgentes Sur número 263 primer piso, en la colonia Roma Norte, de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se podrán realizar trámites de control vehicular, así como expedición, renovación y reposición de licencias tipo A, A1 y A2, además de permisos para conducir.

En la alcaldía Benito Juárez operará el módulo fijo División del Norte, ubicado en Avenida Municipio Libre número 314, colonia Emperadores, donde también se atenderán trámites de control vehicular y licencias.

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Mientras que el módulo fijo Galerías, localizado en Circuito Interior Melchor Ocampo número 193, local J24, primer piso, en la colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, ofrecerá únicamente trámites de control vehicular para empresas.

Ubicación módulos móviles

La Semovi precisó que también desplegará módulos móviles en distintos puntos de la capital.

El “Módulo Móvil 1” estará en Avenida Universidad número 936, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, dentro del estacionamiento de Walmart, donde se realizarán trámites de placas conmemorativas.

En la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, en Jesús García número 50, colonia Buenavista, operará el Módulo Móvil 29, también para emisiones de placas conmemorativas.

Otro punto será el Módulo Móvil Compra Segura, ubicado en Enrique Contel número 361, colonia Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa, dentro del módulo de Compra Segura de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), donde igualmente se tramitarán placas conmemorativas.

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Para trámites de control vehicular y licencias estarán habilitados el Módulo Móvil 2, en Calzada Chabacano número 43, colonia Asturias, alcaldía Cuauhtémoc, en el estacionamiento de Mega Soriana; el Módulo Móvil 5, en Avenida Nextengo número 78, colonia Santa Cruz Acayucan, alcaldía Azcapotzalco, en Walmart; el Módulo Móvil 11, ubicado en El Zarco Avenida 510 número 1, colonia Pueblo de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero, dentro del estacionamiento del Servicio de Transportes Eléctricos.

También se instalará el Módulo Móvil 14 en Calzada La Viga número 1381, colonia El Retoño, alcaldía Iztapalapa, en Mega Soriana, donde se realizarán trámites de control vehicular, expedición, renovación y reposición de licencias tipo A, A1 y A2, además de permisos para conducir.

En la alcaldía Tláhuac operará el Módulo Móvil 18, ubicado en Calzada de Tláhuac número 5662, colonia San Lorenzo Tezonco, dentro del estacionamiento de Walmart, mientras que en Tlalpan estará disponible el Módulo Móvil 20, en Calzada Acoxpa número 436, colonia Ex Hacienda Coapa, también en Walmart.

La Secretaría de Movilidad recordó que los usuarios pueden acudir directamente a cualquiera de los módulos habilitados para realizar sus trámites durante la jornada sabatina.

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