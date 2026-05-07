Línea 5 del Metro reanuda servicio en todas las estaciones

Tras dos horas de presentarse una falla en la Línea 5 del Metro, se restableció el servicio en toda la línea, desde Politécnico hasta Pantitlán.

Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 5 del @MetroCDMX en toda su extensión, de Politécnico a Pantitlán. Agradezco la pronta atención del personal de Vías y de las distintas áreas que participaron en los trabajos. A las personas usuarias, lamentamos el inconveniente y agradecemos su comprensión”, publicó en sus redes sociales Adrián Rubalcava, director de ese transporte.

Fue a las 18:43 cuando el director del Metro dio a conocer que se suspendía el servicio de Oceanía a Pantitlán, debido a que el calor dilató algunos elementos que impedían la circulación de los trenes.

“Importante para las personas usuarias de la Línea 5 del @MetroCDMX: Se implementa servicio provisional de Politécnico a Oceanía por la revisión y corrección de la barra guía en la interestación Hangares–Terminal Aérea, derivado de la dilatación de elementos provocado por las altas temperaturas. Se coordina el apoyo con unidades de @RTP_CiudadDeMex de Oceanía a Pantitlán. Seguiremos informando”.

En redes sociales se compartieron algunas imágenes de los pasajeros dentro de los vagones abanicándose y con el cabello mojado a causa del sudor.

Además de grandes filas para abordar las unidades del RTP o de alguna otra opción de transporte que los lleve a sus destinos, debido a que no hay servicio en Pantitlán, Hangares y Terminal Aérea.

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