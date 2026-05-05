Seguirá préstamo de scooters en calzada de Tlalpan para llegar al Estadio Banorte

La Secretaría de Movilidad (Semovi) mantendrá el plan piloto de préstamos de soccoters en las inmediaciones de la Calzada de Tlalpan para ofrecer opciones de movilidad, con el propósito de cubrir “la última milla” en eventos programados rumbo al Mundial de Futbol 2026, adelantó el secretario, Héctor Ulises García Nieto.

El uso de estos scooters es gratuito, dijo el funcionario, quien aclaró que no existe concesión ni operación permanente de este tipo de vehículo sobre Calzada de Tlalpan.

García Nieto recordó que, durante la inauguración de la ciclovía en Tlalpan, se implementó un esquema piloto de scooters que operó con cinco estaciones remotas sobre esa vialidad y permitió el uso gratuito para traslados de “última milla” hacia el Estadio Banorte.

Quiero decirles que no hay ningunas estaciones que renten scooters. Es un plan piloto que pusimos en funcionamiento, para el acceso a los partidos, sobre todo lo vamos a poner como un plan piloto, para el Mundial”, dijo en conferencia de prensa donde se dieron a conocer las modificaciones a la Ley de Movilidad, para regular el uso de scooters, monopatines, bicis y motocicletas eléctricas.

Agregó que “si la gente llega y se atora en Calzada de Tlalpan, se puede utilizar la ciclovía y pueden abordar scooters sin costo, no hay renta”.

Enfatizó que “el plan se va a mantener de aquí al Mundial, para que la gente pueda arribar al estadio. Entonces, no hay renta de absolutamente nada y no hay estaciones. Fueron estaciones remotas y fueron cinco sobre Calzada de Tlalpan”.

Finalmente, dijo que lo que se busca es garantizar la movilidad eficiente en los días de partido y “que no se congestione por los vehículos”.

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