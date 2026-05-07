PVEM propone crear Fiscalía de la Mujer en la CDMX

Jesús Sesma, diputado del Partido Verde Ecologista en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una propuesta para crear una Fiscalía de la Mujer, con el propósito de reforzar la atención, protección y garantía de acceso a la justicia para mujeres que son víctimas de violencia en la capital del país.

La iniciativa propone que el organismo funcione de manera autónoma y esté conformado por personal con formación especializada en procuración de justicia e investigación con perspectiva de género, a fin de ofrecer una atención más eficiente y empática.

Y planteó una estructura similar a la de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), además de que su titular sea nombrado conforme a los procedimientos legales vigentes.

Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el proyecto, todo el personal deberá recibir capacitación constante en materia de género y derechos humanos, con el objetivo de asegurar investigaciones más sólidas que garanticen la seguridad de las víctimas y el respeto a sus derechos.

En el pleno de Donceles, Sesma subrayó que la violencia contra las mujeres todavía es una problemática alarmante que requiere instituciones más especializadas y acciones contundentes.

Expuso que muchas mujeres siguen enfrentando agresiones en distintos ámbitos de su vida diaria, por lo que esta propuesta busca contribuir a la construcción de un entorno más seguro y justo para ellas.

*DRR*