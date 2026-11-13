Semovi se reunirá con repartidores de aplicación tras ola de protestas

Ante la ola de manifestaciones y el descontento de repartidores por aplicación, que desembocó en una serie de protestas, incluida una este viernes en la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México informó que mantendrá una reunión con este sector el próximo 17 de noviembre.

La dependencia refirió que esta reunión tiene el objetivo de fortalecer la seguridad vial y atender las inquietudes del sector, por lo que representantes del gremio acudirán para expresar su malestar.

Durante este encuentro, se buscará establecer un canal de diálogo directo para escuchar sus propuestas, revisar condiciones de circulación y coordinar acciones que permitan reducir los hechos de tránsito en la capital", detalló la dependencia.

Asimismo, se reiteró que la prioridad es proteger la integridad de todos los repartidores, quienes diariamente circulan por las calles capitalinas.

Esta reunión se da en el contexto de la agresión a un repartidor por aplicación en la colonia Del Valle, en la cual fue amenazado con un arma de fuego y que desencadenó una ola de protestas por parte de ese gremio.