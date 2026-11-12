Testimonio de Jorge, repartidor amenazado con arma de fuego por un cliente en la CDMX

Tras el cateo que autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron en el domicilio del presunto agresor del joven repartidor de comida por los hechos sucedidos el pasado domingo ocho de noviembre en la calle Del Valle colonia Xoco, Grupo Imagen entrevistó en exclusiva a Jorge N, quién desde un domicilio cercano a la alcaldía Benito Juárez, narro cómo fue la amenaza.

El domingo en la noche estaba repartiendo y me cayeron tres pedidos cercas, juntitos. Dejó el primero, todo bastante bien, y el segunda era de esta chica”, afirmó el repartidor.

Jorge comentó que en la caseta de vigilancia le solicitaron identificarse con su credencial del INE y pasó hasta la puerta del domicilio, donde se presentó con el pedido.

“Me dijo, mira es esa casa tócale el Interfón y ahí te reciben… le mando mensaje y todo a la chica para que empiece a continuar el tiempo de espera de la aplicación. Ya voy a su casa, le toco el Interfón, la chica me dice 'espérame un segundo'. Pasó un minuto, cinco minutos, siete minutos y cuando le vuelvo a tocar, ya se había molestado la chica porque ya casi se terminaba el tiempo. Y aparte, el tercer pedido que tenía, y el chico ya me estaba llamando. Antes de irme, la chica abrió una tipo rejilla en la puerta, me dijo ‘no, ya me van a dar mi dinero’.

Le dije, es que ya pasó el tiempo y me contestó ‘es que eres un pinche mamón no me puedes esperar un segundo', por nada me empezó a ofender, por nada me empezó a ofender así”.

Comentó que el pedido tenía un costo de más de 300 pesos y el pago fue con un billete de 500 pesos.

“Me dijo cuánto me vas a devolver y le dije pues son 300 y tantos me diste 500 haz la cuenta, yo ya tenía el cambio, se lo di. Cuando ya me quiero ir, me empieza a insultar y me dijo, ‘voy a reportar tu cuenta para que te bloqueen y ya no tengas que tragar’ y ya cuando me iba le dijo al portero vigilante, ‘no lo deje salir’ y ese chico cierra la puerta con llave y yo me empecé a preocupar un poco y escucho como sale su pareja a decir, dónde ¿dónde está ese culero?

El repartidor comentó que su temor fue que varias personas lo iban a golpear.

¿Cuándo escuchaste que cortó cartucho, el supuesto agresor?

“Sí, así ‘shick’. Pensé que iban a salir más personas a pegarme, o que se le podía salir un tiro y darle a alguien o a mí o de plano dispararme con intención. Me empecé a preocupar bastante y este vato me seguía insultando cuando voltea a ver a su pareja, alcancé a encender la cámara del casco y es cuando empiezo a tomar video de cómo me insulta, de qué me dice, ‘¡ya lárgate cabrón!’

Jorge narró que ya se quería ir, pero el vigilante no le abría la puerta. Cuando se decidió a abrirle, le dijo “no espérate, pídele una disculpa”.

Jorge se sintió humillado. Aseguro que en ningún momento le faltó al respeto a ninguna persona. Afirmó que es amable, ya que de ese trato depende su calificación de su servicio. Tras esta agresión, él (con mucho miedo) continuó con la tercera entrega.

Al otro día, estuvo todo el día en la fiscalía, levantando su denuncia y el martes en la mañana publicó el video de los hechos, con el objetivo de alertar a sus compañeros y evitar que les sucediera lo mismo.

Dijo que ha recibido apoyo por parte de la fiscalía y de los agentes de investigación que llevan el caso. Agradeció a sus compañeros repartidores que lo han apoyado.

Jorge inició como repartidor desde el año 2020 y que gracias a esta actividad pagó sus estudios de licenciatura en psicología. Actualmente, cursa el segundo año de la licenciatura en informática.