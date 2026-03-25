Semana Santa 2026 en CDMX: Anuncian actividades en la Catedral y conciertos gratis

A tres días de que inicie la Semana Santa 2026, la iglesia católica dio a conocer las celebraciones y actividades culturales a través de las cuales los creyentes y turistas podrán vivir desde la capital mexicana, el tiempo más sagrado de todo el año para cristianos y católicos.

Previo a detallar el programa de ritos y celebraciones ante los representantes de los medios de comunicación, el rector de la catedral de México, José Antonio Carballo García expuso que en los días por venir y desde los lugares del planeta en los que se podrán efectuar rezos y procesiones, tiene que surgir un llamado a la paz y a que se termine la guerra en la que todos pierden.

Conferencia sobre Semana Santa 2026 en CDMX Mateo Reyes

Tierra Santa afectada por la guerra

Lo anterior derivado de las cancelación y posposición de peregrinaciones y misas en Tierra Santa por el conflicto bélico en Medio Oriente, que obligó desde hace varios días a cerrar la Basílica del Santo Sepulcro al público por motivos de seguridad.

“Es una necesidad, una urgencia la paz y todos los lugares en donde sí se puede celebrar (la Semana Santa) tendremos que recordar que la paz es una necesidad una necesidad y la fe nos tiene que llevar a eso; no podemos quedarnos en una teoría, sino es una práctica de fe que necesariamente lleve a La Paz” sostuvo el canónigo.

El rector subrayó que cuando hay guerra se rompen todos los derechos y todos pierden; además de que las amenazas las sufren las personas, no solo los monumentos históricos.

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“Hay que tener claridad de que en los días santos se tiene que hacer un llamado a la paz” remarcó.

Concierto gratis y los días santos

El calendario cultural y religioso de la catedral de México iniciará este viernes 27 de marzo con un concierto gratuito a las 6 de la tarde para todo el público en el que se presentará la obra Stabat Mater, del compositor italiano Giovani Battista Pergolrsi, la cual describe el dolor de María por la muerte de su hijo en la cruz.

De acuerdo con Daniel Cruz, director Musical del Estudio de la Ópera de Bellas Artes la obra sacra compuesta en la agonía de su creador se volverá a presentar el sábado 28 de marzo a las 18 horas en la catedral de México, por lo que es conveniente arribar al recinto mediante hora antes.

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Para el domingo de ramos, cuando se bendicen las palmas, habrá los oficios acostumbrados de 8 a 6 de la tarde; además, se contempla al mediodía hacer las pruebas de iluminación del Altar de Reyes, que recientemente fue limpiado.

Hacia el Jueves Santo la misa cristal será a las nueve de la mañana y para las 5 de la tarde se llevará a cabo el lavatorio de pies.

El Viernes Santo los oficios comenzarán a las nueve de la mañana y el viacrucis se realizará a las 12.30 horas; la adoración de la cruz a las 18:30 horas junto con la procesión del silencio y pésame a la virgen.

El sábado Santo a las 9:00 horas se llevará a cabo el oficio de lectura y hacia las 20:00 horas iniciará la solemne vigilia Pascual.

Para el Domingo de Resurrección las misas serán a las 9 de la mañana y a las 12 del día.

Se anunció que en colaboración con la Universidad de Las Américas Puebla y el coro de Berlín se ofrecerá un concierto de pascua hacia el 10 de abril de este año a las 19 horas en la catedral.

En ese concierto, se hará un tributo a la música latinoamericana, presentando la misa criolla del compositor folclorista Ariel Ramírez; además se hará énfasis en obras latinoamericanas con una pieza denominada eXochipizzahuat, que es un canto a la Virgen de Guadalupe.

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