Operativo contra taxis de aplicación en AICM continúa en calma

Durante el segundo día de operativos por parte de la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para evitar que los taxis por aplicación recojan pasaje en el polígono de las terminales uno y dos, esta mañana las patrullas de la Guardia Nacional se distribuyeron, principalmente, en los accesos de llegadas nacionales e internacionales de la Terminal 1.

A las ocho de la mañana, al menos 12 elementos de la Guardia Nacional realizaron apercibimientos a los conductores de taxis por aplicación, indicándoles “que recoger pasaje dentro del aeropuerto, qué es una zona federal, no estaba autorizado por la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes”.

De no acatar esta resolución, podría ser acreedores a una multa 50 mil pesos y el vehículo sería remitido al corralón.

Foto: José Antonio García | Excélsior

Algunas de las quejas de los pasajeros y conductores fueron:

“Funciona como un monopolio donde te cobran lo que quieren”.

“Los taxistas te cobran lo que quieren, muy elevados los precios, claramente los pasajeros buscan su economía”.

“A nosotros la aplicación no nos ha dicho nada, entonces mientras vengas a dejar pasaje, no hay problema, es que verlo luego aquí te avisa a las autoridades”.

Mientras que las autoridades federales habilitarán un espacio fuera de la zona federal del aeropuerto, para que los taxis de plataforma puedan realizar ascenso de pasajeros la cual comenzó a ser instalada, desde este mediodía se realizaron trabajos de limpia con hidrolavadoras, además quedaron habilitado los letreros que indican que es una zona de acceso de pasaje para taxis de aplicación.

Foto: José Antonio García | Excélsior

Esta área se ubica a un costado del acceso al Metro de la estación Terminal Aérea, a 250 metros de la Puerta 1 y a 600 metros de la Puerta 8, en la llegada de vuelos internacionales a unos cinco y diez caminando, respectivamente.

Quienes somos usuarios de taxi por aplicación, además tener un libre derecho a elección de cómo viajar, los taxis del aeropuerto no cumplen con las condiciones que queremos, por un lado, el precio. El costo de los taxis es muy alto y no te dan una confianza, aparte el taxi por aplicación sabes con quién te subes”, comentó Amanda, usuaria de taxi por aplicación.

Por el momento, los usuarios que utilizan ya la bahía de ascenso, asegura que por la noche se podría tornar peligroso y podrían correr un riesgo de ser asaltados.

Foto: José Antonio García | Excélsior

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