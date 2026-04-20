Segob atiende a víctimas de ataque en Teotihuacán

La Secretaría de Gobernación informó que a partir de los hechos de violencia registrados en la la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, las autoridades federales y locales desplegaron un operativo para atender la emergencia.

En una tarjeta informativa emitida la noche de este lunes, se precisó que fueron 13 las personas que resultaron lesionadas y que actualmente solo permanecen 8 hospitalizadas.

El informe aclaró que tres de las personas afectadas se encuentran en el hospital del IMSS Bienestar de Ixtapaluca y tres más en el Hospital de Axapusco en el Estado de México; las dos restantes fueron trasladadas al hospital ABC de la Ciudad de México.

La secretaría de gobernación explicó que “cinco personas fueron atendidas y dadas de alta en hospitales privados”.

Se reportó además que personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se encuentra en los hospitales para dar seguimiento a las necesidades de las víctimas y sus familiares.

Con ese propósito también se dio a conocer el número telefónico 55 1000 2000 extensión 57508 de la CEAV para que los familiares de las víctimas que se encuentran dentro y fuera de México puedan tener información del estado de su ser querido.