Explosión por acumulación de gas en Coyoacán deja dos lesionados

Dos personas resultaron lesionadas tras una explosión por acumulación de gas en una vivienda ubicada en la alcaldía Coyoacán.

La emergencia fue atendida inicialmente por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, posteriormente por personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes lograron controlar y extinguir el fuego.

El incidente fue reportado por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur, por lo que policías capitalinos acudieron de inmediato al inmueble afectado, ubicado en la colonia La Candelaria.

Foto: Especial

Al llegar, se entrevistaron con un hombre de 38 años de edad, quien permitió el acceso a la vivienda para realizar una inspección preventiva.

Los uniformados detectaron que tres cilindros de gas LP, de 20 kilogramos cada uno, se encontraban en llamas dentro de un cuarto de servicio.

Como medida de seguridad, evacuaron a seis personas, entre ellas dos menores de edad, para evitar mayores riesgos.

Asimismo, una mujer de 54 años sufrió quemaduras en el rostro, pecho y brazos, a quien sus familiares trasladaron por sus propios medios a un hospital cercano.

Como medida de seguridad, se evacuaron a seis personas, entre ellas dos menores de edad Foto: Especial

Las autoridades también reportaron una segunda persona lesionada durante el incidente, sin requerir atención hospitalaria.

Mientras llegaban los cuerpos de emergencia, los policías cerraron las válvulas de los tanques y realizaron maniobras para contener el fuego.

Al arribar los bomberos, en coordinación con la SSC, concluyeron las labores de enfriamiento y extinción total del incendio, evitando que las llamas se propagaran a otras áreas del domicilio.