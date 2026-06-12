Normalistas vandalizan la caseta México-Cuernavaca y se retiran

Por quinto día consecutivo, este viernes 12 de junio, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se movilizaron hacia la caseta de Tlalpan, sobre la autopista México-Cuernavaca, como parte de la jornada de protestas que mantienen desde el inicio de la semana.

La presencia de los normalistas en la capital ya había sido anticipada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, quien informó que este viernes regresarían a la Ciudad de México para continuar con sus movilizaciones.

Poco después de su llegada, la circulación en la autopista México-Cuernavaca fue cerrada en ambos sentidos. Conforme avanzó la protesta, los manifestantes intensificaron sus acciones y tomaron las instalaciones de la plaza de cobro, donde realizaron actos vandálicos contra la infraestructura.

La mayoría de los participantes se encontraban encapuchados y con el rostro cubierto. Ante la tensión, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reforzaron la vigilancia en la zona.

A través de sus redes sociales, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó del cierre a la circulación en el Viaducto Elevado de Tlalpan y en la Plaza de Cobro Tlalpan, en ambos sentidos, y exhortó a los automovilistas a evitar el área.

"Se sugiere a la ciudadanía que viaja con dirección a la Ciudad de México y se encuentra en las inmediaciones de la caseta retornar en el acceso habilitado hacia Cuernavaca para salir en el kilómetro 38 (Parres) e incorporarse a la carretera federal libre", indicó el organismo.

Antes de retirarse cerca de las 2 de la tarde, los manifestantes causaron destrozos en las casetas de cobro, donde rompieron cristales y dañaron parte de las instalaciones con piedras y palos. Tras la protesta, los módulos quedaron visiblemente afectados, mientras que la circulación continuaba cerrada en ambos sentidos de la vialidad.