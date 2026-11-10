​CDMX moderniza su red hidráulica, rescata mil 800 litros de agua por segundo

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), implementó el Sistema Integral de Telemetría y Gestión Operativa, una plataforma tecnológica instruida por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, que permite monitorear y mejorar la red hidráulica en tiempo real.

Durante la presentación de avances en el histórico centro de mando Control Condesa, las autoridades informaron que se han instalado más de 4,175 sensores inteligentes, un incremento de 645% respecto a los 560 existentes en 2024, con una inversión cercana a los 600 millones de pesos, logrando recuperar 1,800 litros de agua por segundo.

Clara Brugada Especial

El secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, detalló que la red hidráulica capitalina abarca más de 27,000 kilómetros de tuberías, 975 pozos y 360 tanques de almacenamiento.

Gracias a la sectorización y automatización de pozos, la atención de fugas visibles y no visibles, y el uso de sensores conectados al C5 del agua, se ha logrado agilizar de horas a solo 15 minutos la respuesta operativa ante incidencias y la regulación a distancia de válvulas.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó la importancia de priorizar la eficiencia tecnológica frente a megaproyectos costosos.

"Lo más importante es que el incremento del suministro de agua potable en toda la ciudad se ha logrado sin aumentar la sobreexplotación del acuífero y tampoco sin tener mayor dependencia de fuentes externas. Se logra solo con eficiencia y tecnología", expresó.

Asimismo, la mandataria capitalina subrayó que los 1,800 litros por segundo recuperados equivalen a la construcción de 45 pozos nuevos o a un acueducto de gran magnitud, y anunció que para el próximo año se triplicará la meta de atención a fugas para alcanzar las 30,000 reparaciones anuales en beneficio de la ciudadanía.