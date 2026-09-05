Sebastián Rosen habría enviado criptomonedas a su esposa en España

Sebastián Rosen habría transferido los bitcoins, que robó al músico Jonathan Meléndez, a su esposa Paola Mandri Figueroa, quien al parecer huyó a España tras el multihomicidio de la familia del tecladista de Camilo Séptimo, así como de la trabajadora doméstica, Aleyda Romero.

De acuerdo con el periodista Carlos Jimenez, cuando Rosen fue detenido intentó sobornar a los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para que lo dejaran libre.

Para tratar de convencerlos les ofreció millón y medio de pesos en criptomonedas, incluso se ofreció a enseñarles cómo cambiarlas por dinero en efectivo.

Al ser detenido Sebastián Rosen intentó sobornar a los agentes de @FiscaliaEdomex. Les dijo que acababa de mandar lBTC a su esposa en España, pero que si lo liberaban, le pediría a ella que le regresara 1.5 millones y se las daría al agente. Incluso le ofreció enseñarle a cambiarlas por dinero en efectivo, sin que pudieran rastrearlo”.

En las investigaciones de la fiscalía mexiquense se estableció que un un día antes del crimen, el presunto responsable mandó a Gerardo “N”, conductor del vehículo en el que llegaron al complejo residencial, para que comprara herramientas, cinchos de plástico, guantes, cubrebocas y un rollo de cinta.