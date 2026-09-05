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Sebastián Rosen habría enviado criptomonedas a su esposa en España

El presunto responsable del multihomicidio cometido en Atizapán buscó evitar su detención al ofrecer un millón y medio de pesos

Por: Diego Rodríguez

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 04SEPTIEMBRE2026.- Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, presuntos implicados en el multihomicidio de Atizapán, donde perdieron la vida Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su pequeña hija de 3 años, una joven trabajadora y su mascota, fueron trasladados del Complejo Central de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) al Centro de Reinserción Social de Barrientos en Tlalnepantla. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM
Los detenidos suponían que las víctimas poseían una importante cantidad de numerario en criptomonedasFoto: Crisanta Espinosa | Cuartoscuro

Sebastián Rosen habría transferido los bitcoins, que robó al músico Jonathan Meléndez, a su esposa Paola Mandri Figueroa, quien al parecer huyó a España tras el multihomicidio de la familia del tecladista de Camilo Séptimo, así como de la trabajadora doméstica, Aleyda Romero.

De acuerdo con el periodista Carlos Jimenez, cuando Rosen fue detenido intentó sobornar a los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para que lo dejaran libre.

Para tratar de convencerlos les ofreció millón y medio de pesos en criptomonedas, incluso se ofreció a enseñarles cómo cambiarlas por dinero en efectivo.

Al ser detenido Sebastián Rosen intentó sobornar a los agentes de @FiscaliaEdomex. Les dijo que acababa de mandar lBTC a su esposa en España, pero que si lo liberaban, le pediría a ella que le regresara 1.5 millones y se las daría al agente. Incluso le ofreció enseñarle a cambiarlas por dinero en efectivo, sin que pudieran rastrearlo”.

En las investigaciones de la fiscalía mexiquense se estableció que un un día antes del crimen, el presunto responsable mandó a Gerardo “N”, conductor del vehículo en el que llegaron al complejo residencial, para que comprara herramientas, cinchos de plástico, guantes, cubrebocas y un rollo de cinta. 

Se cuenta con información de que los activos suponían que las víctimas poseían una importante cantidad de numerario en criptomonedas, por lo que tratarían de localizar en el departamento ‘una caja fría con cantidades millonarias de dólares en Bitcoins’ y una vez obtenidos los recursos, Diego Sebastián “N” le daría a Gerardo “N” dos millones de pesos por la ayuda”.

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