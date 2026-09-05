“El Moño” de La Unión Tepito queda vinculado a proceso por narcomenudeo

Hugo Alexis “N”, alias “El Moño” y presunto integrante de La Unión Tepito, fue vinculado a proceso por un juez, a quien el Ministerio Público le aportó los elementos necesarios para considerarlo responsable de los delitos de narcomenudeo y portación de arma.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX), “El Moño”, está acusado de delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo e hipótesis de posesión con fines de comercio, así como por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Su captura estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, cuyos agentes realizaban sus patrullajes de rutina por la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando observaron al acusado con una bolsa y un arma de fuego a la altura de la cintura.

Durante una revisión preventiva, los policías le aseguraron una pistola abastecida, así como diversos envoltorios y bolsas que contenían marihuana, cocaína y metanfetamina. Posteriormente fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público”.

Durante el avance de la investigación, se supo que Hugo Alexis “N” está considerado como un generador de violencia en el Centro de la Ciudad de México, posiblemente del grupo delictivo “La Unión Tepito”, en particular para cometer los delitos de venta y distribución de narcóticos y extorsión.

Durante la audiencia celebrada el 3 de septiembre, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Hugo Alexis “N” por los delitos referidos. El imputado permanecerá en prisión preventiva y se fijó un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria”.

En cuanto a la posesión del arma de fuego, la cual es de uso exclusivo del Ejército, la fiscalía capitalina turnó la investigación a la Fiscalía General de la República (FGR), ya que se trata de un delito que corresponde al fuero federal.