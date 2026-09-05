Caen los que robaron la exclusiva tienda Gucci de Polanco, CDMX

Tres hombres y una mujer fueron detenidos por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, son señalados como posibles integrantes del grupo que habría entrado a robar a la tienda de lujo Gucci sobre Presidente Masaryk, en Polanco.

Entre los detenidos están Juan N, Donovan N, Jafet N y Melany N, quienes, de acuerdo con las investigaciones, salían de la Venustiano Carranza para cometer robos en distintas zonas de la CDMX.

El sonado asalto a Gucci ocurrió el pasado 27 de julio. Según las indagatorias, los sujetos llegaron a la boutique, amedrentaron al personal, tomaron mercancía y escaparon.

Pero las cámaras y el seguimiento de los policías de la SSC Zona Poniente terminaron por llevarlos hasta Venustiano Carranza.

Los agentes los ubicaron en la colonia Adolfo López Mateos, dentro de un auto amarillo cuyas placas coincidían con las del vehículo que tenían bajo vigilancia.

Al revisarlos, les encontraron 24 bolsas con aparente marihuana, unos dos kilos más de la misma hierba y 12 bolsitas con polvo rosa con características similares al llamado tusi.

Los detenidos tienen 18, 21, 23 y 25 años y, junto con el auto y lo asegurado, terminaron ante el Ministerio Público de la Fiscalía capitalina.

Además, el de 23 años ya tenía dos ingresos a prisión por robo: uno en 2021 y otro en 2022.