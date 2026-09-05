Aseguran inmueble en Coyoacán por estudiante de Ecuador desaparecida

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) realizó una diligencia en un inmueble ubicado en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán, como parte de las investigaciones para localizar a la estudiante ecuatoriana Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, desaparecida desde el pasado 26 de agosto.

La intervención se llevó a cabo pasada la medianoche del viernes en un domicilio localizado sobre la calle Nauayaca, manzana 7, inmueble donde la estudiante habría sido vista por última vez. Tras la diligencia, el lugar quedó asegurado luego de que agentes de la Fiscalía localizaron indicios relacionados con la investigación.

Así la ficha de búsqueda Especial

Jenny Kalindy, de 40 años, es estudiante del Doctorado en Historia del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Yucatán y se encontraba en la Ciudad de México para consultar archivos académicos relacionados con su investigación doctoral.

De acuerdo con la ficha oficial de búsqueda, mide 1.57 metros y fue vista por última vez el 26 de agosto en la colonia Pedregal de Santo Domingo.

La diligencia de la Fiscalía ocurre después de que la familia de la estudiante exigiera públicamente una investigación inmediata, con perspectiva de género, así como un cateo y una inspección forense en el inmueble donde se hospedaba y donde fue vista por última vez.

Los familiares señalaron que existen inconsistencias en la declaración del arrendador del inmueble. Inicialmente, habría asegurado que vio salir a Kalindy la tarde de su desaparición; sin embargo, las cámaras del C5 no habrían registrado su salida en el horario señalado. Posteriormente, el hombre modificó su versión y manifestó no recordar la hora exacta en la que supuestamente la vio salir.

La familia también informó que, la noche anterior a su desaparición, Kalindy envió audios a una amiga en los que manifestó temor por su seguridad después de haber sostenido una discusión con el arrendador.

La denuncia formal por su desaparición fue presentada el 1 de septiembre, de acuerdo con sus familiares, debido a dificultades administrativas para que personas que no son familiares directos pudieran iniciar el procedimiento.

Ante la desaparición, sus allegados habían solicitado que se revisaran las cámaras públicas y privadas ubicadas en un radio de 500 metros del inmueble, correspondientes a los días 24, 25 y 26 de agosto, además de que se realizara una inspección pericial del domicilio.

La familia de Kalindy se encuentra en Ecuador y enfrenta dificultades para acompañar físicamente las investigaciones en México. También ha expresado preocupación por su estado de salud, debido a que la estudiante vive con trastorno bipolar.

Entre sus principales exigencias se encuentran continuar con la inspección forense del inmueble, ampliar la revisión de cámaras de videovigilancia y permitir el acompañamiento de colectivos y brigadas de búsqueda.

Con el aseguramiento del inmueble, la Fiscalía mantiene abierta una línea de investigación para esclarecer qué ocurrió con Jenny Kalindy y determinar si los indicios encontrados en el domicilio pueden aportar información para establecer su paradero.