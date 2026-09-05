Caen 4 presuntos integrantes de La Unión Tepito en Coyoacán y Cuauhtémoc

En dos acciones de inteligencia policial para combatir delitos contra la salud, fueron detenidos dos hombres y dos mujeres presuntos integrantes de La Unión Tepito, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En la primera acción, elementos de la SSC en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina cumplimentaron dos órdenes de cateo en inmuebles de las colonias Morelos y Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Operadores de “El Kevin”

Durante las labores fueron asegurados cien gramos de posible metanfetamina, 200 gramos y 200 dosis de posible cocaína, así como 200 gramos y 112 dosis de posible marihuana.

Y fueron detenidos dos hombres de 38 y 20 años, junto con los indicios asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público.

Foto: SSC

A estos sujetos se les relaciona con la célula de La Unión Tepito liderada por Daniel Badillo Martínez, alias “El Kevin”, quien fue detenido en octubre de 2019.

“El Kevin” fue colaborador de Óscar Andrés Flores Ramírez, alias “El Lunares”, exlíder de La Unión Tepito.

Detención de dos mujeres

En la segunda acción, elementos de la SSC detuvieron a dos mujeres en la alcaldía Coyoacán, quienes se encontraban en posesión de diversas sustancias con características propias de narcóticos.

Durante los recorridos de vigilancia, en el cruce de las calles Quinceo y Amacuzac, en la colonia Hermosillo, los policías observaron a dos mujeres que manipulaban varias bolsas de plástico en la vía pública.

Conforme a los protocolos de actuación policial, los elementos realizaron una inspección preventiva, tras la cual localizaron entre sus pertenencias diversas bolsas con posible droga, así como un arma de fuego con cinco cartuchos.

Foto: SSC

Entre lo asegurado, se encuentran dos bolsas con aproximadamente cuatro kilogramos de posible marihuana, 47 bolsitas de marihuana, 93 dosis de metanfetamina y 24 dosis de posible cocaína, una maleta y un vehículo.

Relación con “El Irving”

Como resultado de estas acciones, las dos mujeres, de 44 y 23 años, fueron detenidas y, junto con los indicios asegurados, quedaron a disposición de la autoridad ministerial.

Las mujeres serían tía y prima de “El Irving” también integrante de La Unión Tepito.