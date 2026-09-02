Sancionan 171 anuncios irregulares en CDMX; sigue desorden publicitario

El Gobierno de la Ciudad de México reportó en el Segundo Informe que sancionó a 171 anuncios de publicidad exterior irregulares, ya sea con clausura o suspensión.

Reportó que, en total, el Instituto de Verificación Administrativa realizó 3 mil 636 visitas de inspección a medios publicitarios derivadas de denuncias ciudadanas y detección de instalaciones irregulares.

Anuncios irregulares Especial

Además, realizó cuatro reuniones con representantes de empresas publicistas y 290 mesas de trabajo con interesados en regularizar sus medios.

En cuanto a mejora administrativa, se desahogaron mil 444 expedientes rezagados y, a partir de enero de 2026, los trámites de licencia se resuelven en menos de 40 días conforme a la normatividad vigente, señaló.

Y se espera atender 500 expedientes adicionales antes de que finalice el 2026.

También dio seguimiento a 645 solicitudes de Opiniones Técnicas de Protección Civil para garantizar la seguridad de los medios instalados.

El Gobierno capitalino ha retirado publicidad irregular. Foto: Cuartoscuro/Archivo

“La regularización contribuye a evitar la sobreestimulación visual y el abuso de elementos no arquitectónicos, protegiendo el paisaje urbano y el patrimonio cultural de la Ciudad”, indica el Segundo Informe en su apartado de Acciones en Materia de Regulación de la Publicidad Exterior.

La Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU) estimó que en la Ciudad de México existen instalados alrededor de 40 mil tapiales y vallas publicitarias en donde existe gran porcentaje de irregularidad.

Además, existen unos 4 mil parabuses con publicidad, 2 mil anuncios espectaculares y 800 anuncios en muros ciegos.

Y en los próximos meses se sumarán hasta 4 mil anuncios en mobiliario urbano (Mupi) y 600 pantallas como parte de la licitación otorgada para brindar el servicio de Ecobici.

Piden retirar publicidad irregular de casetas telefónicas

Jorge Carlos Negrete, presidente de la FRRPU, consideró que la capital padece de una verificación en gran escala de la publicidad exterior.

“Lo que pone en evidencia es la falta de atención al aspecto específico del problema de la publicidad exterior y a las necesidades de la ciudad”, consideró.