Ofrecen recompensa por dos jóvenes desaparecidos en CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) publicó en la Gaceta oficial dos avisos en donde ofrece recompensas de 500 mil pesos a quien proporcione información sobre el paradero de dos jóvenes desaparecidos y para la captura de los responsables de su desaparición.

La primera recompensa se ofrece por información para la localización de Ximena López Rosales quien desapareció en octubre de 2025.

La ficha de búsqueda Especial

La recompensa se divide en 250 mil pesos por información para su localización y 250 mil por datos que lleven a la captura de las personas responsables de su desaparición.

La segunda recompensa se ofrece por información para la localización de Axel Daniel González Ramos quien desapareció en junio de 2022.

La ficha de búsqueda

También la recompensa se divide en 250 mil pesos por información para su localización y 250 mil por datos que lleven a la captura de las personas responsables de su desaparición.

También buscan a pederasta

La dependencia también ofreció una recompensa de 250 mil pesos para quien brinde información que lleve a la localización, aprehensión y puesta a disposición de Carlos Moreno Albarrán a quien se le imputa el delito de corrupción de persona menor de dieciocho años agravado.

Para todos los casos, la FGJCDMX recibirá la información en las oficinas de la Dirección General de Derechos Humanos, ubicadas en calle República de Cuba 43 colonia Centro, en la dirección de correo electrónico: recompensas@fgjcdmx.gob.mx o al número telefónico 55 53 45 54 00.