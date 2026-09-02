Estiman 200 pozos de infiltración para finales de 2026 en CDMX

Para finales de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México estimó que habrá habilitado unos 200 pozos de absorción para infiltrar agua al subsuelo y ayudar a combatir el estrés hídrico que se vive en la Cuenca del Valle de México.

Se trata del programa Acupuntura Hídrica que en dos años ha destinado unos 160 millones de pesos a desarrollar la rehabilitación de los pozos y galerías infiltrantes.

Pozo de absorción Especial

“Con el objetivo de captar agua de lluvia e infiltrar el recurso al subsuelo para contribuir a la regeneración del ciclo del agua urbano”, señaló en el Segundo Informe de Gobierno.

Cada pozo cuenta con una caja de almacenamiento con una capacidad promedio de 80 mil litros, diseñada para recibir el agua pluvial que se drena desde un radio aproximado de 500 metros a su alrededor.

El agua captada es infiltrada al subsuelo a una tasa de 25 litros por segundo.

“Esto contribuye a mitigar inundaciones, encharcamientos y grietas en puntos estratégicos de zonas urbanas”, señaló.

Los pozos se han construido en puntos estratégicos de la capital, en particular, en donde ocurren grandes escurrimientos de lluvia, en beneficio de 170 mil habitantes.

Como parte del programa también se instaló el Jardín de Lluvia Coapan en la alcaldía Coyoacán.

Es una infraestructura hídrica con capacidad para regular y aprovechar hasta 1.3 millones de litros de agua de lluvia.

Con una inversión de más de 22 millones de pesos este sistema beneficiará a más de 40 mil habitantes.