Aseguran en el AICM más de 5.4 millones de cigarros que venían de Singapur

Más de 5.4 millones de cigarros fueron asegurados de manera precautoria en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), detectaron dos cargamentos procedentes de Singapur cuya mercancía había sido declarada como bocinas y básculas eléctricas.

En las acciones participaron elementos de infantería de la Armada de México, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Aseguran millones de cigarros

De acuerdo con la información oficial, durante las dos operaciones fueron asegurados 5 millones 438 mil 400 cigarros, con un peso acumulado de 9 mil 160 kilogramos.

La primera revisión se realizó a un embarque compuesto por 320 cajas acomodadas en 20 pallets. En su interior, las autoridades localizaron 3 millones 830 mil 400 cigarros, con un peso aproximado de 6 mil 440 kilogramos.

Aseguran millones de cigarros

Aunque en la guía aérea el cargamento aparecía registrado como bocinas y básculas eléctricas, durante la inspección física se descubrió que contenía productos de tabaco de la marca Pall Mall.

En una segunda operación, personal federal revisó otro envío integrado por 134 cajas distribuidas en nueve pallets.

En este cargamento fueron encontrados un millón 608 mil cigarros, con un peso total de 2 mil 720 kilogramos. Al igual que en el primer caso, la documentación señalaba que se trataba de bocinas y básculas eléctricas, pero la revisión confirmó que las cajas contenían cigarros Pall Mall.

Aseguran millones de cigarros

En conjunto, los dos embarques estaban conformados por 454 cajas distribuidas en 29 pallets, que contenían 271 mil 920 cajetillas, equivalentes a 5 millones 438 mil 400 cigarros.

La ubicación de la mercancía fue resultado de trabajos conjuntos de inteligencia aduanera, análisis y gestión de riesgos, revisión de documentos y el uso de tecnología de inspección no intrusiva mediante equipos de rayos X.

Posteriormente, una inspección física permitió confirmar las irregularidades entre lo declarado en la documentación de los embarques y el contenido real de las cajas.

Tras el aseguramiento, la mercancía quedó bajo resguardo de la autoridad aduanera, mientras se realizan las diligencias correspondientes para determinar su situación jurídica, establecer si cumplía con los requisitos para su legal importación y definir las responsabilidades que procedan conforme a la legislación vigente.

Las autoridades señalaron que este tipo de operaciones buscan reforzar los mecanismos de vigilancia en las aduanas del país y evitar el ingreso de mercancías que incumplan con las disposiciones aplicables.