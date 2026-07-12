Avenida de la Paz en San Ángel estrena imagen

Avenida de la Paz, una de las más famosas en la zona de San Ángel por su actividad nocturna, está estrenando imagen.

Álvaro Obregón concluyó los trabajos de rehabilitación de la vialidad que conecta Insurgentes con Revolución en el sur de la CDMX.

El alcalde Javier López Casarín informó que la avenida, en donde se concentran bares y restaurantes, será inaugurada en los próximos días.

La arteria recibió trabajos de rehabilitación de su empedrado que está protegido por su valor patrimonial; además, estrenó una nueva estructura que favorece a los peatones puesto que se redujeron de tres a dos carriles vehiculares y se ampliaron las banquetas.

“La intervenimos (...) para darle vida, darle el peso al peatón y que empiece a volver a transformar esta calle icónica de nuestra alcaldía y que tuvo también una transformación de ser una zona residencial, a ser una zona de restaurantes y luego se fue transformando, derivando en zona de bares”, destacó el alcalde.

Estamos llamando, primero, a volver a rescatar el espacio, a unificar con una paleta, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y de las fachadas que, por supuesto, el primer paso era la calle, el reducir tres carriles a dos.”

La intervención integral incluyó soterrar el cableado eléctrico, instalar nuevos transformadores en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y colocar nuevas luminarias que simulan faroles antiguos.

La intervención integral incluyó soterrar el cableado eléctrico e instalar nuevos transformadores en coordinación con la CFE. Jonás López

El alcalde expresó que el objetivo es rescatar una calle tan emblemática que había estado mucho tiempo en el abandono y que sufrió a partir de los años noventa una intervención de identidad, que fue cuando se le colocó el empedrado original.

En un recorrido por la zona se observó que se construyó una nueva isleta vehicular cerca de la esquina con avenida Revolución, se colocaron bolardos, jardineras y mobiliario urbano como bancos de concreto.

Algunos usuarios de la vía pública opinaron que la intervención ayudó a mejorar notablemente la arteria y reconocieron la importancia que tiene porque concentra varios establecimientos mercantiles importantes como la churrería El Convento.

El conductor Juan Carlos Moreno Sánchez opinó que la vialidad quedó mejor que antes porque el empedrado ya se encontraba de forma chipotuda.