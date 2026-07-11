Mexicanos apoyan a Noruega con esperanza de revancha ante Inglaterra

La eliminación de México a manos de Inglaterra todavía pesó entre la afición tricolor, que este sábado cambió de camiseta para apoyar a Noruega durante el partido de cuartos de final del Mundial.

Miles de aficionados se congregaron en el Fan Fest del Zócalo y en Paseo de la Reforma con la esperanza de que la selección escandinava se convirtiera en el verdugo de los ingleses; sin embargo, Inglaterra volvió a imponerse, ahora por marcador de 2-1, con un doblete de Jude Bellingham.

Miles de aficionados mexicanos se congregaron desde temprano y formaron largas filas para ingresar al Fan Fest. En algún momento se registró caos y empujones; muchos de ellos portaron la verde de la selección mexicana otros más se fundaron en la roja de Noruega.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Durante la transmisión en el Fan Fest al menos una persona tuvo que ser atendida por personal de la Cruz Roja Mexicana, por un síncope, sin necesidad de traslado a un hospital.

El encuentro generó gran expectación entre la afición mexicana después de que Inglaterra eliminó en octavos de final al Tri, por lo que cada avance de los noruegos fue celebrado por quienes esperaban una revancha indirecta.

Al final, el deseo de la afición mexicana no se cumplió. Inglaterra derrotó 2-1 a Noruega y avanzó a la siguiente ronda del Mundial.