Lluvia y encharcamientos golpean por segundo día consecutivo a Tlalpan

La lluvia, viento y tormenta eléctrica que cayó este sábado en la Ciudad de México fue muy intensa en la alcaldía Tlalpan, también llovió con fuerza en Xochimilco, Coyoacán e Iztapalapa.

En redes sociales se compartieron imágenes de cómo nubosidades se desplazaban por la capital.

Por segundo día consecutivo, zonas de Tlalpan sufrieron inundaciones. En calzada de Tlalpan, en las inmediaciones de La Joya, se presentaron anegaciones y bajada de aguas broncas.

Se reportaron inundaciones en la unidad Residencial Insurgentes Sur y también calles de la alcaldía Tláhuac.

Foto: Especial

Para las 20:00 horas, la mayor cantidad de lluvia se había acumulado en la zona de Topilejo, en Tlalpan, con 39.25 milímetros o 39.25 litros por metro cuadrado.

El Heroico Cuerpo de Bomberos había atendido la caída de árboles y ramas en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, entre otras.

Calles de Santa Úrsula Coapa, en Coyoacán, sufrieron anegaciones y autos varados. También la calzada México Xochimilco se inundó.

El bajo puente de Periférico y la Carretera Picacho Ajusco nuevamente se inundó.

Foto: Especial

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mantenía la Alerta Naranja para las alcaldías Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco y la Amarilla para casi todo el resto de las demarcaciones.

Para este domingo se prevé que continúen las lluvias con tormenta eléctrica en la capital.