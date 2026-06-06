Sábado de congestión vial con marchas, manifestaciones y eventos masivos en CDMX

Si este sábado tienes planeado salir, más vale que lo hagas con anticipación ya que hoy 6 de junio se esperan al menos 4 marchas, 13 manifestaciones y alrededor de 20 eventos masivos en diversos horarios y zonas de la capital. Aquí te damos las más grandes concentraciones que podrían causar mayor afectación vehicular.

MARCHAS

Comité del Orgullo Miguel Hidalgo

Hora: 11:00.

Lugar: Estación Normal de la Línea 2 del Metro, Calzada México-Tacuba y Tláloc, colonia Un Hogar para Nosotros, alcaldía Miguel Hidalgo.

Destino: Parque Salesiano, Lago Xochimilco y Laguna del Carmen, colonia Anáhuac Primera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Buscan inclusión, igualdad y respeto hacia la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual. Foto: Cuartoscuro

Demanda: Realización de la 4ª Marcha del Orgullo LGBTQ+ Miguel Hidalgo para fortalecer la visibilidad e inclusión de la comunidad diversa en la demarcación.

Actividades: Al término de la marcha realizarán un evento artístico y cultural en el domo del Parque Salesiano.

No se descarta la participación de otras organizaciones de la comunidad LGBTTTIQ+.

Alternativas viales: Marina Nacional, Ejército Nacional, Circuito Interior y Avenida Río San Joaquín.

Comité del Orgullo Xochimilco

Hora: 11:00.

Lugar: Sede de la Primera Alcaldía Xochimilco, Francisco Goytia y Gladiolas, colonia San Pedro, alcaldía Xochimilco.

Destino: Por definir.

Marcha del Orgullo 2024 en CDMX.

Demanda: Realización de la 5ª Marcha del Orgullo Xochimilco por el derecho a amar y vivir con libertad, así como por la inclusión e igualdad de derechos de la comunidad LGBTQ+.

Organizaciones en apoyo: Comunidad Estudiantil de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, Respetttrans, Inclusión Diversa, Tláhuac Driver y Comité de la Diversidad Tláhuac.

No se descarta la participación de otras organizaciones de la comunidad LGBTTTIQ+ y la realización de un evento artístico-cultural al concluir la marcha.

Alternativas viales: Prolongación División del Norte, Periférico Sur, Avenida Guadalupe I. Ramírez y Camino a Nativitas.

Unidad de Pastores del Sureste Ciudad de México

Hora: 12:00.

Lugar: Paso Conejo, avenida Tláhuac, colonia Zacatenco, alcaldía Tláhuac.

Destino: Sede de la Alcaldía Tláhuac.

Demanda: Marcha “¡Por la paz, vive Jesús en Tláhuac!”, a favor de la paz y la restauración de las familias en la demarcación.

Actividades: Al término de la marcha realizarán actividades culturales y artísticas en la explanada de la alcaldía.

Organizaciones en apoyo: Ministerios Cielos Abiertos.

Observaciones: No se descarta la participación de otras organizaciones religiosas, congregaciones y vecinos.

Alternativas viales: Avenida La Turba, Canal de Chalco, Anillo Periférico y Avenida 11.

Comité del Orgullo Azcapotzalco

Hora: 12:00.

Lugar: Eulalia Guzmán y Calzada Camarones, colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco.

Destino: Jardín Parque Hidalgo, avenida Azcapotzalco y Jardín Miguel Hidalgo, colonia Azcapotzalco Centro, alcaldía Azcapotzalco.

Demanda: Realización de la 4ª Marcha de la Diversidad Chintolola 2026, bajo el lema “Jugamos en equipo, tarjeta roja a la discriminación”, para promover la inclusión, el respeto y la visibilidad de la comunidad LGBTIQ+, así como el reconocimiento de sus derechos humanos.

Actividades: Al término de la marcha realizarán un evento artístico y cultural en el Jardín Parque Hidalgo.

Observaciones: No se descarta la participación de otras organizaciones de la comunidad LGBTTTIQ+.

Alternativas viales: Avenida Cuitláhuac, Aquiles Serdán, Eje 3 Norte Camarones y Circuito Interior.

MANIFESTACIONES

Boicot, Desinversiones y Sanciones, México

Lugar: Ángel de la Independencia.

Demanda: Actividades de visibilización y solidaridad con el pueblo palestino durante el evento “La ola más grande del mundo: 16 km récord Guinness”, para sensibilizar sobre la crisis política, social y humanitaria que enfrenta esa población.

Organizaciones en apoyo: Palestina MX.

Observaciones: No se descarta la asistencia de otros colectivos y activistas pro Palestina.

Alternativas viales: Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Eje 1 Norte, Eje Central, Insurgentes y Río San Joaquín.

Colectiva Glorieta de las Mujeres que Luchan

Hora: 10:30.

Lugar: Glorieta La Joven de Amajac.

Demanda: Evento “Los hilos de nuestra memoria”, para compartir experiencias y reflexiones sobre las luchas de la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

Organizaciones en apoyo: Colectiva Antimonumenta Vivas Nos Queremos.

Observaciones: No se descarta la participación de otras colectivas feministas y afectaciones viales.

Alternativas viales: Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Río Lerma y Avenida Insurgentes.

Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México

Hora: 11:00.

Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, alcaldía Benito Juárez.

Demanda: Jornada antimundialista “No hay juego limpio ni sociedad justa. ¡Sin verdad ni justicia!”, en defensa de la vida, la tierra, el trabajo, la vivienda, la educación, la salud y la democracia.

Actividades: Ceremonia por Samir Flores Soberanes, torneo antimundialista y evento musical.

Organizaciones en apoyo: Asamblea por el Común y Contra la Guerra, Congreso Nacional Indígena, Frente de Pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala, entre otras.

Observaciones: No se descarta la asistencia de organizaciones y pueblos originarios, así como afectaciones viales.

Alternativas viales: Avenida Universidad, División del Norte, Eje 7 Sur y Eje Central.

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Hora: 11:00.

Los dirigentes magisteriales advirtieron que, mientras no existan respuestas concretas a sus demandas, continuará la huelga nacional, el plantón en la CDMX y las protestas. Foto: Cuartoscuro

Lugar: Sede de la Sección IX de la CNTE, Centro Histórico.

Demanda: Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa 2019, regreso al sistema de pensiones sin Afores, incremento salarial, mejores condiciones laborales y mayor presupuesto para educación y salud.

Actividades: Foro solidario “Entre luchas y huelgas activas”.

Alternativas viales: Eje 1 Norte, Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga y Circunvalación.

Frentes de Egresados de la Normal de Tenería

Hora: 11:00.

Lugar: Zócalo capitalino.

Demanda: Derogación de la Ley del ISSSTE 2007, jubilación por años de servicio, regreso al sistema solidario de seguridad social y servicios de salud dignos.

Observaciones: No se descartan afectaciones viales.

Alternativas viales: Eje 1 Norte, Eje Central, José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier.

Equipo de Comunicadoras y Comunicadores Desinformémonos

Hora: 11:30.

Lugar: Galería Urbana del Colegio de San Ildefonso.

Demanda: Inauguración de la exposición “Fuera de lugar. El mundial desde sus márgenes”, sobre impactos sociales vinculados a la organización de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Organizaciones en apoyo: Fundación Rosa Luxemburg Stiftung.

Observaciones: Se prevé la asistencia de organizaciones sociales y sociedad civil.

Alternativas viales: Eje 1 Norte, República de Venezuela, Circunvalación y Eje Central.

Laboratorio 4:20

Hora: 12:00.

Lugar: Avenida Chapultepec y Amberes.

Demanda: Jornada itinerante de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos.

Organizaciones en apoyo: Centauros Cannábico, Jardín Disidente, Marihuana Consciencia y Marihuanas Club.

Alternativas viales: Insurgentes, Circuito Interior, Sonora y Paseo de la Reforma.

Comité 68 Prolibertades Democráticas

Hora: 12:00.

Lugar: Jardín de San Fernando.

Demanda: Acto conmemorativo por los 55 años del Halconazo del 10 de junio de 1971.

Organizaciones en apoyo: Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte, Unión de la Juventud Revolucionaria de México y Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina.

Observaciones: No se descartan afectaciones viales.

Alternativas viales: Avenida Hidalgo, Eje Central, Paseo de la Reforma y Ricardo Flores Magón.

Colectiva Hijas de la Cannabis

Hora: 12:00.

Lugar: Plaza Tlaxcoaque.

Demanda: Evento “Rituales 4:20” para exigir espacios libres y seguros para consumidoras de cannabis, además de recolectar alimento para perros en situación de calle.

Observaciones: No se descartan afectaciones viales.

Alternativas viales: Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga, Eje Central y Congreso de la Unión.

La Resistencia

Hora: 12:30.

Lugar: Casa Marx, alcaldía Venustiano Carranza.

Demanda: Inauguración de la campaña gráfica contra el Mundial del Despojo para visibilizar la crisis hídrica y la gentrificación en la Ciudad de México.

Observaciones: Se prevé la asistencia de organizaciones sociales y sociedad civil.

Alternativas viales: Congreso de la Unión, Fray Servando Teresa de Mier y Viaducto.

Vulvam Mujeres Power

Hora: 12:30.

Lugar: Alameda Central.

Demanda: Evento “¡Prania aquí está tu manada!”, con actividades musicales para fortalecer el activismo feminista.

Observaciones: No se descarta la participación de colectivas feministas y afectaciones viales.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Avenida Hidalgo, Eje Central y Balderas.

Colectiva Clan Mariposas Negras

Hora: 15:00.

Lugar: Cineteca Nacional.

Demanda: Charla “Vestidas para matar”, sobre la transfobia en la cinematografía y las implicaciones de una denuncia penal presentada por la Cineteca Nacional contra la presidenta de la colectiva.

Organizaciones en apoyo: TransyFugas.

Alternativas viales: Avenida Universidad, División del Norte, Eje 8 Sur y Río Churubusco.

Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México

Hora: 18:00.

Lugar: Mercado Martínez de la Torre Anexo, colonia Guerrero.

Demanda: Conferencia de prensa para anunciar movilizaciones y cierres viales relacionados con demandas del sector y exigir justicia para tres comerciantes detenidas.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Eje 1 Norte, Circuito Interior y Ricardo Flores Magón.

EVENTOS MASIVOS

Las marchas y manifestaciones no son las únicas que afectarán el tránsito vehicular, también este día están contemplados varios eventos masivos. La principal afectación será desde en Paseo de la Reforma por el intento de imponer el récord Guinness de la ola humana más grande del mundo. Además, durante el día también habrá actividades como el SHOW DE DRONES, por lo que se prevén cierres, reducción de carriles y complicaciones para cruzar Reforma en distintos puntos.

También, a partir de las 10:00 horas también habrá movimiento sobre Insurgentes por la rodada ciclista organizada por la Semovi, que partirá de Liverpool Insurgentes y concluirá en el Ángel de la Independencia. Aunque no implica cierres permanentes, sí podría generar cortes momentáneos y tránsito lento en colonias como Del Valle, Nápoles, Roma y Juárez.

Por otro lado, la zona de la Ciudad Deportiva tendrá aglomeraciones debido a la exhibición del Trofeo de la Copa Mundial FIFA 2026 en la Utopía Mixihuca, donde se esperan miles de visitantes durante el día. Esto podría generar carga vehicular en Viaducto Río de la Piedad, Circuito Interior y los accesos a Ciudad Deportiva.

En la alcaldía Benito Juárez también habrá movimiento desde temprano por la Expo CESVI 2026 en el WTC, lo que podría provocar tráfico en Insurgentes Sur, Filadelfia, Dakota y calles de la colonia Nápoles. Como rutas alternas se recomienda utilizar Patriotismo, Revolución y Viaducto.

Ya por la tarde y noche, las complicaciones serán en varias zonas por la realización de conciertos y espectáculos masivos. Destacan Milo J en el Palacio de los Deportes, Matisse en el Auditorio Nacional, The Growlers en el Teatro Metropólitan y Symphonic Experience Rhapsody Sinfónico en el Pepsi Center. Entre las 18:00 y las 23:00 horas se espera mayor carga vehicular en Reforma, Polanco, Nápoles, Insurgentes y Ciudad Deportiva.