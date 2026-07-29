Camión de carga embiste mototaxi y deja una joven lesionada en Iztapalapa

En Iztapalapa, un camión de carga embistió una motocicleta de reparto por aplicación y dejó una joven lesionada, además de provocar daños a dos camionetas.

El percance ocurrió la tarde de este miércoles en el cruce de la avenida Ermita Iztapalapa y el Tercer Anillo de Circunvalación, en la colonia Barrio Santa Bárbara, donde, de acuerdo con los primeros reportes, un camión tipo torton impactó a una motocicleta utilizada para servicio de reparto y posteriormente chocó contra dos camionetas estacionadas en la zona.

Tras recibir el reporte a través del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron al lugar, implementaron cortes a la circulación y resguardaron al operador del vehículo de carga, quien fue localizado metros adelante del sitio del accidente.

Foto: SSC

En tanto, paramédicos atendieron al conductor de la motocicleta, un hombre de 28 años, quien resultó policontundido, mientras que la pasajera de la unidad, una joven de 18 años, sufrió una probable fractura de fémur izquierdo, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención especializada.

Asimismo, la conductora de una camioneta gris involucrada en el percance, de 60 años de edad, también fue valorada por los servicios de emergencia y diagnosticada con golpes leves, por lo que no requirió hospitalización.

El conductor del camión, un hombre de 36 años, fue detenido y presentado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y las responsabilidades derivadas del accidente.