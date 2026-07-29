Capturan a presunto homicida que apuñaló a hombre en Coyoacán

Dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente fue detenido Isaí “N”, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, el cual se cometió en febrero del año pasado en la alcaldía Coyoacán.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) consiguió la vinculación a proceso en contra de dicho sujeto, por los hechos ocurridos en la colonia Ajusco el 16 de febrero de 2025.

En las indagatorias se estableció que frente a una tienda de abarrotes se encontraba la víctima, cuando llegaron varias personas, entre ellas Isaí “N”, quienes comenzaron a golpearlo con puños y patadas, hasta que consiguieron derribarlo.

Una vez en el suelo, el imputado lo habría atacado en varias ocasiones con un arma blanca en el tórax, causándole heridas que provocaron su muerte. Después de la agresión, habría huido a bordo de una motocicleta”, detalló la FGJ.

Fue por medio de los trabajos periciales que se pudo reconstruir la agresión, también los agentes de la Policía de Investigación revisaron las imágenes que captaron cámaras de videovigilancia de la zona.

Por lo que pudieron establecer la identidad de Isaí “N” como la persona que habría atacado a la víctima con el arma blanca, por lo que se solicitó la orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado.

Mediante el cruce de información interinstitucional, agentes de la PDI establecieron que el imputado se encontraba interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente por un proceso penal distinto, relacionado con delitos contra la salud y cohecho, por lo que el 22 de julio ejecutaron la orden de aprehensión en ese lugar”.

De acuerdo con las investigaciones, Isaí “N” formaría parte de una célula delictiva dedicada al narcomenudeo, así como con hechos violentos que se cometen en la colonia Ajusco.

En la audiencia del 28 de julio, se presentaron las evidencias recabadas, las que resultaron suficientes para que un juez estableciera la vinculación a proceso, además de dictar la medida cautelar de prisión preventiva y otorgar tres meses para el cierre de la investigación complementaria.