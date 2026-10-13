Mujeres llevan el volante en Ruta Quetzalcóatl del Metrobús

El Metrobús anunció que la Ruta Quetzalcóatl, la cual va desde la estación Amajac hasta las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), es operada solo por mujeres.

Es una acción afirmativa en pro de la equidad de género en sectores históricamente masculinizados”, señaló el organismo.

En total son 48 mujeres quienes operan esta ruta, lo que para el Metrobús representa un aumento de 1.6 a 3.7 por ciento en la plantilla femenina total del sistema, al pasar de 33 en febrero a 80 en octubre de este año.

Se trata de una estrategia para impulsar que las mujeres ocupen mayores espacios en los sectores operativos, en coordinación con las empresas concesionarias.

57 conductoras cuentan con la certificación otorgada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales Foto: Especial

La Ruta Quetzalcóatl, que fue ampliada el 30 de enero desde el Paseo de la Reforma hasta el AICM, opera con 19 unidades eléctricas de 8.5 metros de longitud.