Glosa del Gobierno CDMX inicia el 20 de octubre





Después del segundo informe de la jefa de gobierno, Clara Brugada, ante el congreso local, que tendrá lugar el 14 de octubre, iniciará la Glosa de todo el gabinete empezando con el secretario de gobierno, César Cravioto, el próximo 20 de octubre, seguido por el secretario de seguridad ciudadana, Pablo Vázquez el 22 de octubre y el Secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo De Botton Falcón, el 27. Los tres comparecerán ante el pleno.





El Acuerdo de la JUCOPO establece que en las tres comparecencias ante el Pleno, las agrupaciones parlamentarias darán un posicionamiento, hasta por cinco minutos, para luego dar paso a la comparecencia del titular, por un máximo de 30 minutos.

Posteriormente, cada asociación y bancada planteará preguntas, hasta por dos minutos. Para responder, el servidor público tendrá 15 minutos en total.





Después vendrán las comparecencias del resto del gabinete ante comisiones unidas: el 30 de octubre será el turno de la Consejera Jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, a las 9:00 horas, después de la Secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann a las 12:00 horas y luego del Secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, a las 15:00 horas.

El miércoles 4 de noviembre tocará el turno a los titulares de las secretarías de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto; de las Mujeres, Daptnhe Cuevas Ortiz, y de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero

Después será el turno de las secretarias de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño; de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Nelly Antonia Juárez Audelo, y de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama, el 6 de noviembre.

Luego, el lunes 9 de noviembre están previstas las comparecencias de Myriam Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; Inés González Nicolás, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo e Inti Muñoz Santini, Secretario de Vivienda.

Y el 11 de noviembre serán las comparecencias de los titulares de las secretarías de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo; de la Contraloría General, Nashieli Ramírez Hernández, y del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez.

Dos días después, comparecerán los secretarios de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Enrique Yanes Rizo; de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, y de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Enrique Irazoque Palazuelos